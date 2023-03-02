Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Портретная сходка

«L.A.D.» на «Золотой маске»

На Новой сцене Большого театра екатеринбургский «Урал Опера Балет» представил проект «L.A.D.» — балетный оммаж композитору Леониду Десятникову, придуманный пианистом Алексеем Гориболем. Шансы «L.A.D.» на «Золотую маску» оценивает Татьяна Кузнецова.

Предыдущая фотография
Сложносочиненный «Дар» Вячеслава Самодурова поладил и с кантатой Десятникова, и с виршами Державина

Сложносочиненный «Дар» Вячеслава Самодурова поладил и с кантатой Десятникова, и с виршами Державина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 7

Сложносочиненный «Дар» Вячеслава Самодурова поладил и с кантатой Десятникова, и с виршами Державина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Проект «L.A.D.», задуманный еще до пандемии как приношение к 65-летию Леонида Десятникова и названный его инициалами, в музыкальном смысле выдающийся. Объединив в одной программе музыку из самых разных произведений Десятникова, Алексей Гориболь, его музыканты и екатеринбургский хор исполнили ее с проникновенной тонкостью, при этом портрет композитора получился поразительно цельным (см. “Ъ” от 8 ноября 2021 года). Наверное, разрывать проект на части, выделив лишь один из четырех балетов программы, было бы неправильно. Но все же только постковидной диетой можно объяснить щедрость экспертов. В дополнение к главной номинации — «Лучший спектакль в балете» — они выдвинули в соискатели «Маски» трех художников (Марию Трегубову — сценография и костюмы, Мелани Фрост — костюмы, Константина Бинкина — свет) и трех хореографов — Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Вячеслава Самодурова. Обделили только Максима Петрова, автора первого из четырех балетов: беспомощность его претенциозных «Трех тихих пьес», демонстративно игнорировавших музыку Десятникова, была очевидна сразу. Похоже, свой творческий пик этот молодой петербургский автор уже преодолел: название его масочного спектакля 2021 года «Русские тупики-II» оказалось пророческим.

Однако и работы других номинантов на конкурсе показались слабее, чем во времена постковидной эйфории. Андрей Кайдановский, работающий на перекрестье балета и танцтеатра, поставил свой «Праздник уходящих» на музыку к спектаклю «Живой труп» и «Эскизам к "Закату"»: их еврейские и танговые корни могут заставить заплясать и безногого. Однако хореограф, славный умением в самых странных и неуклюжих телесных вывертах показать человеческую душу во всей ее беззащитности, тут продемонстрировал обескураживающую рациональность, исправно отанцевав темпы и ритмы и оставив за бортом подчеркнутую эмоциональность музыки — пусть даже ироническую. Возможно, таким способом Кайдановский старался отойти от танцевальных штампов или искоренить любое проявление сентиментальности. Но, придумав свой театр марионеток с архетипическими персонажами, хореограф не выполнил и формальных задач. Для сценической жизни Вдовы, Дочери, Детективов, Пьяного, которых Мелани Фрост нарядила в забавные, почти клоунские костюмы, постановщик не нашел ни сюжетных обоснований, ни внутренних связей, ни индивидуального языка. С физкультурной деловитостью в быстром темпе все действующие лица молотят ногами (батманы, большие ронды, шпагаты, перевороты в поддержках), строят рожи и утрируют жесты, как полагается марионеткам. Но «праздника», тем более «уходящего», ностальгически-печального, из этой механической суеты не получается.

«Безупречная ошибка» Максима Севагина, поставленная на фортепианную «Элегию» и пьесу «Как старый шарманщик…», поначалу обнадеживала своим простодушным следованием музыке. Две пары (в первой на мужчине только пиджак и трусы, зато женщина в вечернем платье, во второй мужчина в брюках, но с обнаженным торсом, а дама в купальнике, но в перчатках) так же, как одежду, делят музыкальные инструменты. На диссонансы скрипки соответствующими — резкими и сломанными — движениями отвечает вторая парочка, фортепианные красоты отражает первая — каноническими классическими па и обводками. Когда инструменты звучат в согласии, два дуэта превращаются в па-де-катр, усложненный сменой партнерш. Однако на вариации хореографа уже не хватило: самым оригинальным в них был одинаковый уход солистов со сцены. Точнее — укат: улегшись на пол, исполнители катились за кулисы этакими бревнышками, что выглядело довольно комично в контексте школярской прилизанности постановки.

Вячеслав Самодуров в программе «L.A.D.» сочинил самый удачный и самый сложный балет — «Дар» на музыку одноименной кантаты для тенора, мужского хора и инструментального ансамбля, написанной Десятниковым на стихи Гавриила Державина. Хореографу удалось абстрагироваться и от содержания пышных виршей, и от буквального следования за музыкой, проявив изрядную смелость и находчивость в хитроспетениях юмора и патетики, классического танца и языка жестов, видео и живого массового действа. На этой «Маске» хореограф Самодуров не знает себе равных и конкурирует лишь сам с собой: «Танцемания», поставленная им для Большого театра, получила 11 номинаций. Возможно, это вообще его лучшая работа, во всяком случае, по исполнению — недаром эксперты номинировали всех шестерых лидеров этого спектакля. И хотя едва ли судьи смогут выделить победителей в этом стремительном танцевальном калейдоскопе, его создателя Самодурова уж точно можно назвать хореографом сезона.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...