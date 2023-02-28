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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

00:30. Мэр Белгорода Валентин Демидов прибыл на место падения одного из трех беспилотников. В этом районе БПЛА влетел в одно квартиры. «Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб»,— сообщил глава города. По его словам, другие два беспилотника незначительно повредили три машины. Восстановление имущества начнется с утра 28 февраля.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 февраля

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