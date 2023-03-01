Главные новости к утру 1 марта

С 1 марта в России вступили в силу ряд нововведений:

Депутаты и сенаторы теперь могут не публиковать сведения о доходах и собственности . В декларациях не будут указывать персональные данные чиновников.

. В декларациях не будут указывать персональные данные чиновников. Росреестр перестанет публиковать данные о собственниках в выписках Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Данные будут общедоступными только с согласия собственника.

Данные будут общедоступными только с согласия собственника. В Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов.

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начнут получать пенсии по российским нормам.

Повысились ставки акцизов на сигареты, папиросы, жидкости для вейпов и нагревательный табак.

на сигареты, папиросы, жидкости для вейпов и нагревательный табак. Судимым за тяжкие преступления теперь запрещено работать водителями такси.

Электросамокаты теперь классифицируются как «средства индивидуальной мобильности» . Максимальная скорость для них — в пределе 25 км в час.

. Максимальная скорость для них — Жители многоэтажек смогут получить перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или командировку.

при отъезде в отпуск или командировку. Банкам и кредитным организациям запретят использовать иностранные мессенджеры для передачи информации клиентам.

Сегодня ночью воздушную тревогу объявили сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Киевской области. В Полтавской области Украины системы ПВО сбили пять беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Лунин.

Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 45 089 человек.

ФБР США считает наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане, которую контролировали власти КНР.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна готова обсуждать соглашение по нормализации отношений с Косово, предложенное Евросоюзом. Единственные пункты предложенного плана, на которые не согласна Сербия — признание независимости республики и ее вступление в ООН.

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции погибли 26 человек, 85 пострадали.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

О предстоящих событиях 1 марта — в анонсах «Ъ».