Главные новости к утру 1 марта

С 1 марта в России вступили в силу ряд нововведений:
- Депутаты и сенаторы теперь могут не публиковать сведения о доходах и собственности. В декларациях не будут указывать персональные данные чиновников.
- Росреестр перестанет публиковать данные о собственниках в выписках Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Данные будут общедоступными только с согласия собственника.
- В Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов.
- Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начнут получать пенсии по российским нормам.
- Повысились ставки акцизов на сигареты, папиросы, жидкости для вейпов и нагревательный табак.
- Судимым за тяжкие преступления теперь запрещено работать водителями такси.
- Электросамокаты теперь классифицируются как «средства индивидуальной мобильности». Максимальная скорость для них — в пределе 25 км в час.
- Жители многоэтажек смогут получить перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или командировку.
- Банкам и кредитным организациям запретят использовать иностранные мессенджеры для передачи информации клиентам.
Сегодня ночью воздушную тревогу объявили сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Киевской области. В Полтавской области Украины системы ПВО сбили пять беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Лунин.
Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 45 089 человек.
ФБР США считает наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане, которую контролировали власти КНР.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна готова обсуждать соглашение по нормализации отношений с Косово, предложенное Евросоюзом. Единственные пункты предложенного плана, на которые не согласна Сербия — признание независимости республики и ее вступление в ООН.
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции погибли 26 человек, 85 пострадали.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
О предстоящих событиях 1 марта — в анонсах «Ъ».