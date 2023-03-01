В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на режим оповещения граждан. Позже тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей.

В Киевской области тревога не объявлялась. Однако, по информации издания «Страна», киевские паблики сообщают о взрыве на левом берегу.

27 февраля большая часть районов Одессы осталась без света из-за отключения высоковольтной линии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что ночью были замечены 14 беспилотников Shahed, 11 из них удалось сбить.

Анастасия Ларина