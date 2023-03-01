Власти Украины сообщили о пяти сбитых беспилотниках в Полтавской области

В Полтавской области Украины системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Лунин.

«Известно о поражении до 5 вражеских беспилотников. Информация уточняется»,— написал он в Telegram. После работы ПВО в Полтавской области прозвучал повторный сигнал воздушной тревоги.

Сегодня ночью воздушную тревогу объявили сразу в нескольких регионах Украины: Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. По данным издания «Страна», местные жители сообщали о взрыве на левом берегу Киева.

27 февраля глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что ночью над Украиной были замечены 14 беспилотников Shahed, 11 из них сбили.

Анастасия Ларина