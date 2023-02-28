Что ждет россиян в марте 2023 года

Социальное обеспечение новых территорий, обезличенные декларации о доходах депутатов и сенаторов, эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств и другие нововведения.

С 1 марта жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнут получать социальное обеспечение в соответствии с законами РФ. Речь идет о пенсиях, льготах, бесплатной медицинской помощи, образовании, пособиях и стипендиях.

Как президент пообещал дать статус ветеранов экс-военнослужащим республик Донбасса — в материале «Ъ».

С 1 марта третьи лица не смогут получить из ЕГРН персональные данные собственников недвижимости без их согласия. Исключения будут сделаны для супругов, нотариусов и сотрудников ряда госорганов.

Как изменилось количество обращений в суд из-за мошенничества с персональными данными — в материале «Ъ».

С 1 марта депутаты Госдумы и сенаторы будут предоставлять только обобщенную информацию об исполнении обязанностей по декларированию доходов. В документах не будет персональных данных о чиновниках, их имуществе и доходах.

Как появились привилегии для законодателей — в материале «Ъ».

С 1 марта подать заявление на обучение в школе можно будет через портал «Госуслуги» и с помощью региональных государственных информационных систем.

О предложении создать во всех ведомствах ответственных за госуслуги — в материале «Ъ».

С 1 марта электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и подобные средства передвижения внесут в ПДД. Максимальная скорость для этого транспорта составит 25 км/ч.

Какие еще ограничения ждут электросамокаты — в материале «Ъ».

С 1 марта появятся два новых основания для лишения собственников их недвижимого имущества. Первое из них — если помещение используется не по назначению, и это приводит к нарушению прав соседей. Кроме того, недвижимость могут забрать у владельца при бесхозяйственном содержании, которое приводит к разрушению.

Как изменился спрос на заграничную недвижимость — в материале «Ъ».

С 1 марта вводятся ограничения на использование иностранных мессенджеров. С их помощью запрещается передавать платежные документы, персональные данные граждан и информацию о переводе денег при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания. Ограничения также коснутся банков и некредитных организаций. Перечень таких мессенджеров определяет Роскомнадзор.

Почему правительство просило промышленность отказаться от иностранных мессенджеров — в материале «Ъ».

С 1 марта начнется эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Он пройдет на территории Москвы, Московской и Белгородских областей. Эксперимент продлится до 1 марта 2026 года.

Как Минздрав готовил проект — в материале «Ъ».

С 1 марта граждане с судимостью за тяжкие преступления не смогут работать водителями такси и общественного транспорта. Речь идет о статьях об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве и против общественной безопасности и конституционного строя. Запрет будет действовать на россиян и граждан стран-членов ЕАЭС.

Как Совфед рассматривал закон о такси — в материале «Ъ».

С 1 марта интернет-ресурсы с ежедневной аудиторией больше 100 тыс. пользователей должны будут ограничивать размещение запрещенного контента. Речь, например, идет об экстремистских материалах или публикациях, содержащих нецензурную брань.

Как Роскомнадзор разрабатывал систему автоматического поиска запрещенного контента — в материале «Ъ».

С 1 марта биометрические данные россиян смогут использоваться в ряде операций. В их число войдут аутентификация на портале госуслуг, осуществление безналичных операций на сумму до 1 тыс. руб., заключение договоров об оказании услуг связи в интернете, проведении аттестаций по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

О наказании за нарушения работы с биометрическими данными — в материале «Ъ».

С 1 марта операторы будут обязаны информировать Роскомнадзор о намерении передать персональные данные в иностранные государства. В целях безопасности операцию могут заблокировать.

Как участники рынка отреагировали на законопроект — в материале «Ъ».

С 30 марта вводятся ограничения на инвестиции в стратегические секторы экономики для иностранных компаний. Организации должны будут согласовать с правкомиссией получение лицензии или другого разрешительного документа для подобной деятельности.

Как ФАС будет контролировать иностранные инвестиции — в материале «Ъ».

С 30 марта ужесточатся требования к получению лицензии на оружие. Документ не смогут получить подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении. Ограничения также коснутся людей, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или ФСБ, есть заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности.

Какие сложности возникли с получением и продлением лицензии на оружие — в материале «Ъ».

31 марта заканчивается срок, в который физические лица, ИП и субъекты малого и среднего бизнеса могут подать заявления на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Как Минфин продлевал кредитные каникулы — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов