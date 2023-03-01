Число погибших при столкновении двух поездов в Греции выросло до 26

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции погибли 26 человек, 85 пострадали. Об этом сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в эфире телеканала ERT1. Ранее было известно о 15 погибших. Спасатели продолжают доставать людей из-под обломков.

Авария произошла возле городка Темпи недалеко от города Лариса, на станции Эвангелизмос, более чем в 200 км к северо-западу от Афин. Поезд следовал по маршруту Афины — Салоники. В нем находились 350 человек.

При столкновении три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар. Оно было настолько сильным, что первые два вагона разрушились полностью, один из вагонов — сгорел. В операции по спасению людей участвуют 150 пожарных. На месте аварии дежурят 40 машин скорой помощи.

Анастасия Ларина