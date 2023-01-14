Мадуро предложил создать блок союзников РФ и КНР в Латинской Америке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонных переговоров с лидерами других стран Латинской Америки предложил создать блок союзников России и Китая. Он обсуждал этот вопрос с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Колумбии Густаво Петро, президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

«Настает новое время, особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром»,— сказал господин Мадуро (цитата по O Antagonista).

По мнению президента Венесуэлы, «политический блок» стран Латинской Америки с РФ и КНР может стать «новым полюсом силы». Он считает, что этот союз мог бы разделять общие цели, «о которых говорит наш старший брат Си Цзиньпин: человечества, объединенного общей судьбой», а также по созданию многополярного и многоцентричного мира, «о котором говорит наш старший брат президент Владимир Путин».

Венесуэла в ноябре 2022 года добилась ослабления санкций со стороны США. Вашингтон разрешил энергетическому гиганту Chevron добывать там нефть. Решение было принято на фоне возобновления диалога властей Каракаса с оппозицией.

О политической ситуации в Латинской Америке — в материале «Ъ» «Тринадцать оттенков красного».

Леонид Уварчев