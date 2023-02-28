Сенатор призвала Генпрокуратуру проверить написавших заявление на певца Shaman

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что Генпрокуратура должна разобраться, кто и почему написал заявление о проверке творчества певца Ярослава Дронова (творческий псевдоним Shaman) на наличие в тексте песни «Я русский» признаков разжигания межнациональной розни. По ее мнению, заявление — «натуральное разжигание русофобии».

«Я, используя сегодняшнее наше мероприятие, прошу Генпрокуратуру серьезно подойти к вопросу и на данном примере разобрать, откуда появилось заявление в отношении этого артиста, кто и по каким причинам его написал. Потому что это самое натуральное разжигание русофобии внутри России»,— сказала Елена Афанасьева на заседании комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России (цитата по ТАСС).

Госпожа Афанасьева также заявила, что на певца «несколько дней подряд идет настоящий наезд», и назвала авторов заявления «радикалами, которые работают внутри нашей страны».

«Вообще, я вижу в этом обвинении разжигание розни по отношению к русским, ущемление и унижение одной из государствообразующих наций — русских, желание запугать русских по национальности, (запретить им.— "Ъ") упоминать о своих традициях и своей истории, поддержку русофобии, которая сейчас процветает на Западе, и ее нам пытаются насадить в Российской Федерации»,— добавила Елена Афанасьева.

31-летний Ярослав Дронов выступает под псевдонимом Shaman c 2020 года. 23 февраля 2022 года он выпустил трек «Встанем». 22 июля Shaman выпустил песню «Я русский». К февралю 2023 года клип на этот трек собрал 28 млн просмотров в YouTube.

27 февраля господин Дронов сообщил, что в УМВД по Тульской области обратился «некий гражданин» с просьбой проверить песню «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни. Ведомство обратилось к исполнителю за письменными разъяснениями, они опубликованы в его Telegram-канале. По его словам, песня прошла все необходимые проверки, перед тем как была опубликована на музыкальных стримингах.

Олеся Павленко