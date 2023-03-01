Вступили в силу новые правила проверки водителей на опьянение

С 1 марта начали действовать новые правила освидетельствования водителей на состояние опьянения, утвержденные постановлением правительства №1882 от 21 октября 2022 года. Старое постановление №475 2008 года отменено.

Основные правила не меняется, изменений только два.

Раньше инспектор должен был показать водителю свидетельство о поверке алкометра (или запись о поверке в его паспорте), а также клеймо «государственного поверителя». Теперь клеймо показывать не надо, но нужно «проинформировать» водителя о том, что прибор поверен и данные об этом есть в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Это можно сделать как онлайн, так и с помощью выписки из реестра.

Кроме того, в новом постановлении закреплена обязанность ГИБДД доставлять водителя к месту проведения проверки (то есть в медучреждение). Это правило ранее уже было прописано в приказе МВД №664 — административном регламенте по надзору за дорожным движением. Теперь его продублировали и в документе более высокого уровня.

Ранее МВД планировало изменить регламент по надзору за движением. Подробнее об этом — в материале «Ъ» «По всей скрытности закона»

Иван Тяжлов