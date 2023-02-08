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Обвиняемые в драке на турбазе «Проран» получили реальные сроки

Самарский районный суд Самары вынес приговор двум местным жителям по уголовному делу о драке на территории базы отдыха «Проран». Они признаны виновными в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

«Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий подсудимых и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил»,– говорится в сообщении.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Суд выяснил, что в июле 2021 года на территории базы отдыха «Проран» на острове «Поджабный» двое отдыхающих избили 28-летнего мужчину. При этом обвиняемые не были знакомы с пострадавшим.

Он получил телесные повреждения различной степени тяжести. Поводом для драки стали личные неприязненные отношения, которые внезапно возникли между участниками инцидента.

В суде обвиняемые не признали своей вины. Однако следствие смогло доказать ее.

Ранее УМВД Самары начало проверку по факту драки между депутатом Совета депутатов Самары от партии Справедливая России — Патриоты — За Правду (СРЗП) Алексеем Митрофановым и врио министра имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем канале в Telegram. Инцидент произошел 17 января в кофейне «Корж» на ул.Л.Толстого. Врио министра якобы распылил в лицо народному избраннику газовый баллончик. По одной из версий причиной якобы стал давний конфликт между представителями законодательной и исполнительной ветвей власти, по другой — недобрый взгляд чиновника.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновник и депутат не сошлись взглядами».

Георгий Портнов

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