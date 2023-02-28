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Коммерсантъ FM
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Посол РФ Антонов: США нарушают процедуры ДСНВ

Власти США «многие годы» нарушали положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), утверждает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Также он отреагировал на высказывания помощницы госсекретаря США Мэллори Стюарт, которая призывала Москву возобновить участие в ДСНВ.

По словам господина Антонова, США в нарушение договора объявляли пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи. Он утверждает, что более сотни из них «нелегитимно выведены из-под засчета по ДСНВ», а российских инспекторов не допустили для проверки переоборудования. «Невозможно оспаривать и тот факт, что Вашингтон многие годы существенным образом нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ»,— говорится в комментарии посла.

Дипломат утверждает, что решение России приостановить участие в ДСНВ «было единственно верным в сложившихся обстоятельствах». «Однако мы продолжаем соблюдать предусмотренные Договором количественные ограничения. Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику»,—уверен Анатолий Антонов.

21 февраля Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о решении приостановить участие России в ДСНВ. На следующий день Госдума и Совет федерации одобрили соответствующий проект закона. Джо Байден назвал решение Москвы ошибкой. В Госдепе говорили о готовности начать переговоры по ДСНВ, а НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению договора.

Подробности — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Лаура Кеффер

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