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обновлено 12:51

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:50. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор Валуйского округа. «Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела»,— следует из сообщения в Telegram-канале главы региона.

12:46. Курский губернатор Роман Старовойт поручил местным чиновникам в течение трех дней узнать мнение жителей приграничных населенных пунктов, попадающих под украинские обстрелы, о возможности постоянного или временного перееезда. Поручение было дано в рамках совещания в облправительстве. Глава региона заметил, что интенсивность обстрелов продолжает расти.

12:44. Правительство Курской области опровергло информацию о якобы ведущемся в регионе и «соседних областях» поиске диверсантов. «Специальные службы опровергают это. Просим жителей не поддаваться панике»,— следует из сообщения властей.

12:22. За год проведения специальной военной операции Воронежская область приняла у себя 44 тыс. вынужденных переселенцев с новых территорий РФ и Украины. Об этом сообщили в правительстве региона.

12:00. Жителям села Пороз и деревни Дроновка Грайворонского округа Белгородской области приходят оповещения об обстреле.

11:57. Строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной потребовало 9,99 млрд руб. Об этом в ходе совещания в облправительстве сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина. На пике работ к возведению сооружений привлекали 4,2 тыс. строителей и 680 единиц техники.

11:40. Предупреждения об обстреле приходят жителям хутора Лозовая Рудка Борисовского района.

11:38. Жителям села Цаповка Борисовского района Белгородской области приходят оповещения об обстреле.

9:20. Бойцы в зоне СВО получили груз, отправленный ко Дню защитника Отечества из Липецкой области. Из Хлевенского района доставили продукты, одежду, дизельный генератор, дроны, строительные инструменты. Из Долгоруково — домашние заготовки и выпечку, сладости, буржуйки. Из Лев-Толстовского района — партию с термобельем, медикаментами, медом, продуктами и сладостями, соленьями, теплыми вязаными носками.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 февраля

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