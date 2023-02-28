Когнитивный дисбаланс

В разработанном в Высшей школе экономики (ВШЭ) индексе культурного капитала городов России Белгород занял второе место из 73 городов, а Воронеж — 64-е. Тамбов и Орел вошли в топ-20, Липецк и Курск в топ-40. Исследование сосредоточилось на возможностях конкретного человека получить культурные блага, а не на количестве инфраструктуры и мероприятий. Авторы индекса предполагают, что в небольших городах прослойка интересующихся культурой людей заметнее, а времени на досуг там больше. Эксперты согласны с такими выводами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индекс культурного капитала городов России представил Институт исследований культуры ВШЭ. Под культурным капиталом ученые понимают «специфический вид ресурсов, которым располагает индивид в виде знаний, навыков и умений, приобретаемых благодаря образованию, жизненному опыту, культурному наследию и общению». Кроме «креативного аспекта», понятие также включает в себя «различные проявления вовлеченности городских обществ в культурную активность и развитие искусств, культурно-историческое наследие или географическую и историческую уникальность места».

Индекс призван стать инструментом оценки «возможности индивидуального накопления и использования» культурного капитала, а не его объема «как совокупного ресурса отдельного города». «Культурный потенциал городов оценивался не столько с точки зрения материальной инфраструктуры, сколько в перспективе ментальных, символических и когнитивных навыков, установок и предрасположенностей населения городов»,— следует из пояснения.

В основу индекса легли теория культурного капитала французского социолога и философа Пьера Бурдье, а также теория культурализации-сингуляризации немецкого социолога и теоретика культуры Андреаса Реквица. По мнению господина Бурдье, культурный капитал включает в себя три формы.

Институциональный капитал — это культура, выраженная в символах признания общества, а также в программах развития разных видов культурной активности городских обществ. Для анализа этой формы ученые ВШЭ анализировали общее количество заявок Фонда президентских грантов, число поддержанных проектов и их финансирование и аналогичные (за исключением финансирования) данные Фонда Потанина.

Объективированный капитал — это «памятники, монументы, книги, картины, одежда и другое». Сюда ВШЭ включила объекты культурного наследия, музеи и галереи, театры и кинотеатры, библиотеки и книжные магазины.

Воплощенный (он же инкорпорированный, или человеческий) капитал — знания, умения и манеры конкретного человека. В этой форме ученые исследовали крафтовые бары, соотношение вегетарианских кафе с числом пиццерий и суши-баров, студии дизайна, курсы немецкого и французского языков, центры повышения квалификации, спортивные объекты, в том числе студии йоги, а также фестивали и другие культурные мероприятия.

Андреас Реквиц писал о повороте от индустриального к культуральному капитализму, для которого «характерна ориентированность индивидов и коллективных общностей на особенное, индивидуализированное и уникальное, а не на универсальное». Социальным выражением такой ориентации ученый назвал формирование нового, «академического», среднего класса людей с высшим образованием, индивидуализмом и изысканными и разнообразными формами «потребительского гедонизма».

Из этой теории ВШЭ взяла факторы «коммуникативности» и «академического класса». Первый фактор учитывал наличие коворкингов, каналов на YouTube и групп в социальной сети «ВКонтакте», второй — число вузов, их доходы и количество кандидатов и докторов наук на 100 студентов. Для расчетов использовались данные Минкульта РФ, «Яндекса» и социальных сетей. Все расчеты, за исключением коэффициентов, производились на душу населения. Для исследования взяли 73 города России.

Одним из лидеров по культурному капиталу стал Белгород, чей индекс превысил 0,4 и уступил только Петрозаводску. На 15-м и 17-м местах расположились Тамбов и Орел с показателем более 0,3. Они уступили Санкт-Петербургу (13-я строчка), но опередили Москву (28-я). Липецк ученые поставили на 38-е место, Курск — на 41-е. У обоих индекс оказался близок к 0,25. Единственный миллионник Черноземья Воронеж занял 64-е место с показателем менее 0,21.

В Белгороде, по данным исследования, доминирует академический фактор, то есть число людей нового класса с изысканными запросами. В Орле главный фактор — коммуникативность. В Липецке доминирует институциональный капитал, то есть показатель культурной активности. Тамбов и Курск ученые отнесли к городам со сбалансированным капиталом. В Воронеже над всеми превалирует воплощенный капитал — число баров и фестивалей.

Как отмечается в исследовании, в миллионниках сосредоточена большая доля культурной инфраструктуры, но это не гарантирует высокого места в рейтинге:

«Оказывается, что для отдельных индивидов скорость и возможности накопления культурного капитала в мегаполисах значительно ниже, чем в средних городах». Также для миллионников характерна слабость фактора «академический класс».

Руководитель проекта Руслан Хестанов в беседе с «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что результаты индекса связаны с акцентом исследования именно на образе жизни людей, на показателях уровня их культурной активности, а не на числе мероприятий или наличии инфраструктуры. «Мы оценивали не общий объем культурного капитала в отдельных городах, но культурные ресурсы, которыми располагают отдельные индивиды в виде знаний, навыков, привычек. Это как замер ВВП на душу населения»,— объяснил он.

По мнению господина Хестанова, невысокие места городов-миллионников могут быть связаны также с двумя факторами: «Во-первых, удельный вес тех, кто ведет активный культурный образ жизни, растворяется на фоне остальных социальных групп. Во-вторых, важным фактором является бюджет личного времени. В крупных городах на дорогу на работу или в театр люди тратят значительно больше времени, чем в небольших. А это также формирует условия доступности культурных благ».

«В перспективе мы хотим показать, каковы основные закономерности развития городов России, что поможет более точному определению их стратегий развития»,— добавил исследователь.

Искусствовед, глава общественного совета при департаменте культуры Воронежской области Бронислав Табачников считает рейтинг справедливым. «Интересующаяся культурой прослойка в Воронеже действительно небольшая — 10–15 тыс., и на фоне остального населения она, конечно, теряется. Кроме того, многие не ходят на концерты и спектакли, потому что, например, вечером после них трудно уехать»,— отметил эксперт.

Господин Табачников добавил, что результаты исследования могут стимулировать власти не хвалиться достигнутыми результатами: «У нас много событий, прекрасные артисты, но на итоговой коллегии департамента я как раз говорил о том, что надо работать над привлечением людей на мероприятия».

Александр Прытков