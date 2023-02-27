Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли впервые с октября

Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли в феврале до 12,2% после трех месяцев снижения, вернувшись к уровню ноября 2022 года, следует из отчета Банка России.

Регулятор отметил, что годовые ожидания по инфляции остаются в диапазоне повышенных значений. Инфляционные ожидания на пять лет вперед снизились с 10,9% в январе до 9,3% в феврале. Наблюдаемая населением инфляция практически не изменилась за месяц, составив 15% (+0,1 процентный пункт).

В докладе ЦБ, опубликованном 20 февраля, баланс рисков по инфляции смещен в сторону проинфляционных. Регулятор связывает их с сохранением повышенных инфляционных ожиданий населения, ограничениями со стороны рынка труда, а также воздействием на совокупный спрос роста и ускоренного исполнения бюджетных расходов. Из материалов Банка России следует, что ЦБ может потребоваться более высокая по сравнению с октябрьским прогнозом траектория ключевой ставки для стабилизации инфляции на уровне 4% в 2024 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жить стало лучше, ожидать — хуже».

Эрдни Кагалтынов