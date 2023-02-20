ЦБ: вероятность снижения ключевой ставки в 2023 году уменьшилась

Банк России (ЦБ) опубликовал ежеквартальный доклад о денежно-кредитной политике. Из материалов регулятора следует, что ЦБ может потребоваться более высокая по сравнению с октябрьским прогнозом траектория ключевой ставки для стабилизации инфляции на уровне 4% в 2024 году.

В макроэкономическом прогнозе отмечается, что баланс рисков по инфляции смещен в сторону проинфляционных. Регулятор связывает проинфляционные риски с сохранением повышенных инфляционных ожиданий населения, ограничениями со стороны рынка труда, а также воздействием на совокупный спрос роста и ускоренного исполнения бюджетных расходов.

«В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,0–9,0% годовых на 2023 год и 6,5–7,5% на 2024 год. Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились»,— говорится в заявлении главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. В 2025 году средняя ключевая ставка составит 5,0–6,0% годовых.

Ранее Центробанк прогнозировал, что в 2023 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 6,5–8,5%, в 2024-м — 6–7%, в 2025-м — на уровне 5,6%. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева также допускала изменение прогноза ключевой ставки в 2023 году с учетом конъюнктуры нефтегазовых рынков, а также конечного бюджета и санкционных ограничений.

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Милена Костерева