Парижане отрываются по полной

Лидирующий в чемпионате Франции ПСЖ и «Барселона», занимающая первое место в чемпионате Испании, по-разному провели свои очередные матчи. Парижане благодаря дублю Килиана Мбаппе и еще одному голу Лионеля Месси добились крупной гостевой победы над своим ближайшим преследователем «Марселем». Каталонцы же, не сумев поразить чужие ворота в первом из 20 последних официальных матчей, также на чужом поле неожиданно уступили одному из аутсайдеров — «Альмерии» — и упустили возможность увеличить отрыв от мадридского «Реала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе (справа) радуется забитому голу вместе с Данило Перейрой (слева) и Лионелем Месси

Фото: Eric Gaillard, Reuters Килиан Мбаппе (справа) радуется забитому голу вместе с Данило Перейрой (слева) и Лионелем Месси

Фото: Eric Gaillard, Reuters

Чемпионат Франции

Встреча 25-го тура «Марсель»—ПСЖ была одной из ключевых в нынешнем турнире. В случае победы хозяев их отставание от парижан сокращалось до двух очков, а в случае поражения — увеличивалось до восьми. В итоге сработал второй вариант, хотя в начале первого тайма казалось, что «Марсель» не так уж плох. При горячей поддержке болельщиков на домашнем стадионе Velodrome он играл довольно смело и пару раз угрожал воротам ПСЖ, но реализовать свои шансы не смог.

Затем, однако, стало ясно, что соревнование с парижскими суперзвездами в открытом футболе — малоперспективное занятие для крепких марсельских профессионалов.

В отсутствие Неймара, получившего травму во встрече предыдущего тура с «Лиллем», Лионель Месси и Килиан Мбаппе провели, возможно, свой лучший совместный матч за ПСЖ.

На 25-й минуте аргентинец, получив мяч еще перед центральной линией, продвинулся вперед и отпасовал набравшему скорость французу, который легко переиграл вратаря «Марселя» Пау Лопеса. Спустя всего четыре минуты Мбаппе ответил своему партнеру взаимностью. Оказавшись на левом фланге, он сделал просто идеальную передачу, и Месси ударом в упор забил свой 700-й гол в официальных клубных турнирах. Третьего мяча, после которого стало понятно, что «Марсель» уже обречен, пришлось ждать еще полчаса. Он был забит в середине второго тайма после еще одной образцово-показательной комбинации с участием Месси, доставившего мяч в штрафную изящным «черпаком», и Мбаппе, ударившего в одно касание.

В итоге — 3:0, и трудно представить, что за 13 туров, оставшихся до конца турнира, набравший ход ПСЖ может растерять свое огромное преимущество. Так что интрига в чемпионате Франции, судя по всему, уже умерла.

В воскресенье вечером после возвращения в Париж Месси и Мбаппе отправились на завершившуюся уже после подписания в печать этого номера “Ъ” церемонию вручения премии The Best Международной федерации футбола (FIFA). На звание лучшего футболиста мира за период с августа 2021 года по декабрь 2022 года кроме них претендовал также нападающий мадридского «Реала» француз Карим Бензема, который в октябре получил «Золотой мяч».

Чемпионат Испании

В испанском первенстве «Барселона» в 23-м туре имела возможность обеспечить себе решающий отрыв от «Реала», который в субботу дома добился лишь ничьей во встрече с «Атлетико». Казалось, что каталонцам удастся легко разобраться с находившейся в зоне вылета «Альмерией», но получилось иначе. Судя по всему, «Барселона» просто не успела восстановиться за три дня после тяжелейшего выезда в Англию, где ее в ответном матче первого раунда play-off Лиги Европы одолел «Манчестер Юнайтед».

Скромный клуб из сравнительно небольшого города на юго-востоке Испании с населением всего 200 тыс. человек отобрал у гранда три очка.

Причем единственный гол в этом матче был забит еще в середине первого тайма, когда нападающий «Альмерии» колумбиец Луис Хавьер Суарес нашел способ с правого фланга отпасовать за спины защитников «Барселоны» на своего партнера Эль-Билаля Туре, и 21-летний малиец нанес мощнейший удар в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота.

Оставшиеся примерно 70 минут игры «Барселона» могла как забить, так и пропустить — перед самым финальным свистком «Альмерия» упустила реальнейшую возможность увеличить преимущество. Таким образом, подопечные Хави не поразили чужие ворота после 19 подряд результативных официальных матчей.

В споре за золото с «Реалом» «Барселона», конечно, по-прежнему выглядит фаворитом, хотя преимущество над мадридцами сократилось с восьми до семи очков.

Многое в этом соперничестве может решить очная встреча 26-го тура, которая состоится 19 марта на Camp Nou. Правда, до этого, 2 марта, в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут первый матч полуфинального противостояния в розыгрыше кубка страны.

Евгений Федяков