«Барселону» лишили Европы

Победителем главного противостояния стартового раунда play-off Лиги Европы стал «Манчестер Юнайтед». В ответном матче – после ничьей в первом со счетом 2:2 — он обыграл на своем поле — 2:1 — «Барселону», несмотря на то что пропустил быстрый гол, а до перерыва показывал очень скверный футбол.

В критическом положении в этом матче «Манчестер Юнайтед» очутился по собственной глупости. Знаменитости вроде Петера Шмейхеля, комментировавшие встречу на BBC, изумлялись: ну, зачем Бруну Фернандеш схватил за локоть Алехандро Бальде, когда тот, находясь в штрафной, на самом деле двигался не к воротам, а в сторону от них?! Глупый же фол. И как после этого было не вспомнить пару каких-то дерганых пасов, только что сделанных португальцем? Кажется, нервы взяли над ним, игроком опытным, верх. Вратарь Давид Де Хеа чуть было не выручил манчестерцев, угадав, куда Роберт Левандовский будет стрелять с одиннадцатиметровой отметки. Но угадать и даже дотянуться до мяча рукой было мало — тот все-таки проскочил в сетку. Так «Манчестер Юнайтед», неплохо начавший матч, все испортил.

А после пропущенного гола продолжал портить дальше. На фоне «Барселоны» он смотрелся слишком суетливым. Маркус Рэшфорд бежал куда попало сломя голову. Бруну Фернадеш продолжал фальшивить. Ваут Вегорст и вовсе представал абсолютно, что ли, чужеродным элементом на поле — здоровый мужик-любитель, напросившийся поиграть с техничными профессионалами. А их партнеры тратили эмоции на жалобы арбитры Клеману Тюрпену, хотя его явно не в чем было винить.

Ледяное хладнокровие в манчестерском отряде сохранял разве что Каземиру. Но этого было слишком мало, чтобы надеяться расшатать успокоившуюся после пенальти «Барселону».

«Манчестер Юнайтед» еще везло, что гости, у которых от каждого второго подхода в штрафной тянуло опасностью, никак не могли довести свои атаки до ума.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, разумеется, убрал Вегорста в перерыве на скамейку, выпустив вместо него Антони. Но, кажется, причина радикальных трансформаций в игре крылась не только в этой замене. Что-то манчестерцев жутко взбодрило.

Счет, зажав «Барселону» на ее половине, они сравняли почти сразу же после паузы. Бруну Фернадеш, исправляясь за ляпы первого тайма, выложил отличный пас на прилетевшего к штрафной Фреда. Фрэнки Де Йонг, который должен был держать опорника, за ним не уследил, а удар манчестерца с линии штрафной вышел безупречным.

Но еще важнее было, что для хозяев их гол послужил солидной инъекцией адреналина, куража. Они парили над газоном. Антони и Маркус Рэшфорд терзали вдруг скисшую «Барселону» фланговыми рывками, Бруну Фернадеш обрел привычный облик тонкого и юркого дирижера.

Призрак неминуемой беды все время витал где-то возле каталонских ворот.

Беда пришла, кода Фернандеш снова финтом оставил опекунов в дураках. Защитники «Барселоны» стояли насмерть, отражая убойные удары манчестерцев, до которых довел мяч португалец, но, в конце концов, сдались, когда очередной отскок достался Антони. «Барселона» атаковала отчаянно, но страсть не уберегла ее от еврокубкового краха.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этого раунда состоится в пятницу.

Алексей Доспехов