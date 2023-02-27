Хет-трик в натуре

Набравший шикарную форму российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов записал в свой послужной список очень заметное достижение. Он принес своей команде важную домашнюю победу — 3:2 — в регулярном чемпионате НХЛ над «Колумбус Блю Джекетс», забив все три гола хозяев, последний — в овертайме.
Из 175 голов «Миннесоты» в нынешнем регулярном чемпионате 37 — на счету ее лидера Кирилла Капризова
Фото: Abbie Parr, AP
После матча с «Колумбусом» Кирилл Капризов поражал прежде всего своей скромностью. От него ждали каких-то ярких слов, а он довольно подробно рассказывал про то, что не видит причин называть эту игру какой-то особенной — просто хорошая игра, не более того. Хотя на самом деле, конечно, кое-чем она выделялась.
НХЛ, как известно, помешана на статистике любого сорта и обожает подчеркивать в ней детали и оттенки. Так вот, хет-трики в ее трактовке тоже бывают разными и некоторые имеют свое название. Существует в том числе считающийся чрезвычайно престижным хет-трик, к которому в терминологии лиги добавляется определение natural, что можно, видимо, переводить и как «натуральный», и как «природный», и как «чистый». Причем последний вариант с точки зрения смысла выглядит, видимо, наиболее подходящим.
«Натуральный» хет-трик — это когда один хоккеист забивает три гола именно подряд, когда между ними нет других голов, своих или чужих. Так произошло и в случае с Капризовым.
Более того, обстоятельства добавили его хет-трику дополнительной «чистоты», превратив ее буквально в кристальную.
Часто бывает так, что взрыв игрока, серия заброшенных им шайб приходятся на отрезок, когда его команда рвет и мечет, когда шайбы логичным образом вытекают из ее подавляющего превосходства, из слабости соперника. Но в матче «Миннесоты» с «Колумбусом» все было иначе. На протяжении двух периодов гости в нем держались чрезвычайно уверенно. Перед заключительным они вели со счетом 2:0, а в список своих успехов могли занести и тот факт, что худо-бедно стреножили самого опасного форварда «Миннесоты». Ну им наверняка казалось, что стреножили. Капризов был активен, энергичен, охотился за шансами, но защитникам удавалось отлавливать его, а голкипер Элвис Мерзликин стоял скалой.
Хоккеисты «Колумбуса», впрочем, напрасно считали, что худшее для них уже позади. Кирилл Капризов сократил отставание хозяев, удачно подправив в начале третьей двадцатиминутки в сетку рикошетившую шайбу. А вскоре «Миннесоте» выпало поиграть впятером против троих оппонентов. Капризов, разумеется, оказался на площадке и расстрелял Мерзликина после паса от Юэля Эрикссона Эка.
Дальше был овертайм. Он уже подходил к концу, серия буллитов представлялась почти что неминуемой, когда Матс Цуккарелло нашел пасом возле стойки защитника Калена Эддисона, а тот, не пожадничав, отдал шайбу находившемуся в совсем уж убойной позиции, перед пустым углом Капризову, оформившему свой «натуральный» хет-трик. Между прочим, всего пятый в истории НХЛ, когда третий гол забит в овертайме.
А после окончания встречи, чтобы подчеркнуть значение для «Миннесоты» Кирилла Капризова, стоило привести еще немного цифр. Эта решающая шайба в ворота «Колумбуса» была для него 37-й в нынешнем регулярном чемпионате. С одной стороны, вроде бы замечательный показатель, но не экстраординарный. В снайперской гонке Капризова пока опережают четыре игрока, а ее лидер — Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», у которого 48 голов,— имеет серьезный отрыв. Однако опять же важны нюансы.
В сегодняшней НХЛ, видимо, нет клуба, который бы так зависел от своего фронтмена, как «Миннесота» от Капризова.
Ее состав в целом вполне рядовой, можно даже сказать серенький. А роль россиянина прекрасно иллюстрирует все та же статистика. На второй позиции в клубной снайперской гонке находится Юэль Эрикссон Эк. Но он отстает от Кирилла Капризова аж на 16 голов. В гонке бомбардирской его превосходство над ближайшим преследователем — Матсом Цуккарелло — тоже огромно. У Капризова сейчас 71 очко, у Цуккарелло — 57. А еще можно подсчитать процент голов россиянина от общего их числа у «Миннесоты». Общее число — 175, кстати, весьма скромное: клуб по нему располагается на восьмом с конца месте в рейтинге НХЛ. И выходит, что у Капризова больше пятой части от этой суммы — в действительности колоссальная доля.
При этом необходимо смотреть и на турнирную таблицу. «Миннесота», которой, учитывая отсутствие глубины состава, предрекали бледный сезон, по-прежнему цепляется за play-off и идет второй в Центральном дивизионе. Запас прочности у нее минимальный, но без Капризова его, надо полагать, не было бы никакого.
Впрочем, чтобы оценить его вклад в выступления команды, можно было обойтись и без цифр, послушав, что говорил после матча с «Колумбусом» соавтор «натурального» хет-трика Кален Эддисон. А он-то как раз скромность, описывая игру Кирилла Капризова, выкинул на помойку и утверждал, что среди суперзвезд НХЛ равных его партнеру нет — по крайней мере в плане трудолюбия и универсальности: «Понимаете, он делает все для нас. Этот парень, как никто, рвется в углы и никогда никому там не проигрывает. Просто какое-то сумасшествие».
Снайперы чемпионата НХЛ
И Г
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 60 48
2. Давид Пастрняк («Бостон») 58 42
3. Тейдж Томпсон («Буффало») 58 40
4. Микко Рантанен («Колорадо») 57 38
5. Кирилл Капризов («Миннесота») 60 37…
12. Александр Овечкин («Вашингтон») 57 33…
46. Никита Кучеров («Тампа-Бей») 59 23…
47. Евгений Малкин («Питсбург») 59 23