Хет-трик в натуре

Набравший шикарную форму российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов записал в свой послужной список очень заметное достижение. Он принес своей команде важную домашнюю победу — 3:2 — в регулярном чемпионате НХЛ над «Колумбус Блю Джекетс», забив все три гола хозяев, последний — в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из 175 голов «Миннесоты» в нынешнем регулярном чемпионате 37 — на счету ее лидера Кирилла Капризова

Фото: Abbie Parr, AP Из 175 голов «Миннесоты» в нынешнем регулярном чемпионате 37 — на счету ее лидера Кирилла Капризова

Фото: Abbie Parr, AP

После матча с «Колумбусом» Кирилл Капризов поражал прежде всего своей скромностью. От него ждали каких-то ярких слов, а он довольно подробно рассказывал про то, что не видит причин называть эту игру какой-то особенной — просто хорошая игра, не более того. Хотя на самом деле, конечно, кое-чем она выделялась.

НХЛ, как известно, помешана на статистике любого сорта и обожает подчеркивать в ней детали и оттенки. Так вот, хет-трики в ее трактовке тоже бывают разными и некоторые имеют свое название. Существует в том числе считающийся чрезвычайно престижным хет-трик, к которому в терминологии лиги добавляется определение natural, что можно, видимо, переводить и как «натуральный», и как «природный», и как «чистый». Причем последний вариант с точки зрения смысла выглядит, видимо, наиболее подходящим.

«Натуральный» хет-трик — это когда один хоккеист забивает три гола именно подряд, когда между ними нет других голов, своих или чужих. Так произошло и в случае с Капризовым.

Более того, обстоятельства добавили его хет-трику дополнительной «чистоты», превратив ее буквально в кристальную.

Часто бывает так, что взрыв игрока, серия заброшенных им шайб приходятся на отрезок, когда его команда рвет и мечет, когда шайбы логичным образом вытекают из ее подавляющего превосходства, из слабости соперника. Но в матче «Миннесоты» с «Колумбусом» все было иначе. На протяжении двух периодов гости в нем держались чрезвычайно уверенно. Перед заключительным они вели со счетом 2:0, а в список своих успехов могли занести и тот факт, что худо-бедно стреножили самого опасного форварда «Миннесоты». Ну им наверняка казалось, что стреножили. Капризов был активен, энергичен, охотился за шансами, но защитникам удавалось отлавливать его, а голкипер Элвис Мерзликин стоял скалой.

Хоккеисты «Колумбуса», впрочем, напрасно считали, что худшее для них уже позади. Кирилл Капризов сократил отставание хозяев, удачно подправив в начале третьей двадцатиминутки в сетку рикошетившую шайбу. А вскоре «Миннесоте» выпало поиграть впятером против троих оппонентов. Капризов, разумеется, оказался на площадке и расстрелял Мерзликина после паса от Юэля Эрикссона Эка.

Дальше был овертайм. Он уже подходил к концу, серия буллитов представлялась почти что неминуемой, когда Матс Цуккарелло нашел пасом возле стойки защитника Калена Эддисона, а тот, не пожадничав, отдал шайбу находившемуся в совсем уж убойной позиции, перед пустым углом Капризову, оформившему свой «натуральный» хет-трик. Между прочим, всего пятый в истории НХЛ, когда третий гол забит в овертайме.

А после окончания встречи, чтобы подчеркнуть значение для «Миннесоты» Кирилла Капризова, стоило привести еще немного цифр. Эта решающая шайба в ворота «Колумбуса» была для него 37-й в нынешнем регулярном чемпионате. С одной стороны, вроде бы замечательный показатель, но не экстраординарный. В снайперской гонке Капризова пока опережают четыре игрока, а ее лидер — Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», у которого 48 голов,— имеет серьезный отрыв. Однако опять же важны нюансы.

В сегодняшней НХЛ, видимо, нет клуба, который бы так зависел от своего фронтмена, как «Миннесота» от Капризова.

Ее состав в целом вполне рядовой, можно даже сказать серенький. А роль россиянина прекрасно иллюстрирует все та же статистика. На второй позиции в клубной снайперской гонке находится Юэль Эрикссон Эк. Но он отстает от Кирилла Капризова аж на 16 голов. В гонке бомбардирской его превосходство над ближайшим преследователем — Матсом Цуккарелло — тоже огромно. У Капризова сейчас 71 очко, у Цуккарелло — 57. А еще можно подсчитать процент голов россиянина от общего их числа у «Миннесоты». Общее число — 175, кстати, весьма скромное: клуб по нему располагается на восьмом с конца месте в рейтинге НХЛ. И выходит, что у Капризова больше пятой части от этой суммы — в действительности колоссальная доля.

При этом необходимо смотреть и на турнирную таблицу. «Миннесота», которой, учитывая отсутствие глубины состава, предрекали бледный сезон, по-прежнему цепляется за play-off и идет второй в Центральном дивизионе. Запас прочности у нее минимальный, но без Капризова его, надо полагать, не было бы никакого.

Впрочем, чтобы оценить его вклад в выступления команды, можно было обойтись и без цифр, послушав, что говорил после матча с «Колумбусом» соавтор «натурального» хет-трика Кален Эддисон. А он-то как раз скромность, описывая игру Кирилла Капризова, выкинул на помойку и утверждал, что среди суперзвезд НХЛ равных его партнеру нет — по крайней мере в плане трудолюбия и универсальности: «Понимаете, он делает все для нас. Этот парень, как никто, рвется в углы и никогда никому там не проигрывает. Просто какое-то сумасшествие».

Алексей Доспехов