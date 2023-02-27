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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» впервые открыл набор в школы программистов в Сербии и Казахстане

«Академия Яндекса» впервые открыла набор в летние школы для программистов и менеджеров в трех странах — России, Казахстане и Сербии. Лекции планируются в онлайн-формате, практику будут проходить в офисах компании в Москве, Белграде и Алматы.

В компании рассказали, что нынешним летом запустят четыре школы для студентов и начинающих специалистов в рамках «Академии»: школу разработки интерфейсов, школу мобильной разработки (iOS, Android, Flutter), школу бэкенд-разработки (Python, Java, C++, Go) и школу менеджеров. Обучение бесплатное, набор проводится на конкурсной основе. Занятия ведут эксперты «Яндекса» на русском языке. Компания обещает, что лучшие студенты получат предложение войти в штат «Яндекса» или приглашение на стажировку.

«Всем иногородним студентам, которые успешно пройдут онлайн-этап, "Яндекс" оплатит билеты и проживание на период второго этапа. Чтобы попасть в школу, нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор на основе тестового задания, которое будет отправлено 15 марта»,— уточнили в компании (цитата по «РИА Новости»).

«Академия Яндекса» организует летние школы с 2011 года. В декабре The Bell (Минюст считает его иноагентом) сообщало, что «Яндекс» переходит на гибридный формат работы. По данным источников издания, полностью удаленку в компании отменять не стали, но несколько дней сотрудник должен проводить в офисе.

Подробности — в материале «Ъ FM» «''Яндекс'' включает гибридный режим».

Лаура Кеффер

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