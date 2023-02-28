Всероссийская пачка

В петербургском ЦВЗ «Манеж» проходит выставка «Первая позиция. История русского балета». О темах и приемах размашистого выставочного блокбастера рассказывает Ольга Титова.

Опыт показывает, что балетная тематика всегда пользуется зрительским спросом, даже если просто присутствует в том или ином виде в рамках какого-нибудь крупного выставочного проекта, будь то недавние «Дягилев. Генеральная репетиция» в Третьяковке или «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» в Шереметевском дворце. Кажется, наличие стертых пуантов, пышной пачки или изысканных росчерков бакстовского эскиза весомо прибавляет проекту атмосферности и загадочности.

Тем не менее масштабных и значимых выставок о балете, где Терпсихора царила бы единовластно и безраздельно, вспоминается немного. Прежде всего — историческая выставка в ленинградском тогда еще Манеже в 1986 году, когда городской Театральный музей показал, кажется, все балетное, что имелось в его фондах. Были «персональные» выставки Мариуса Петипа, посвященные его 200-летию, в обеих театральных столицах и организованные театральными музеями Москвы и Петербурга. Но другого настолько глобального проекта, оккупировавшего крупнейший выставочный зал Петербурга, не припоминается.

В первую позицию встали авторы выставки: концепция принадлежит Анне Яловой, назначенной на пост директора петербургского Манежа за пару дней до премьеры, и Агнии Стерлиговой (Planet9), креативным куратором стал Павел Каплевич, а продюсером — Александр Кармаев (Planet9). Им удалось собрать почти тысячу предметов из 40 музеев, архивов и библиотек России, разместив их в тематических блоках «Царская ложа», «Русский дух», «Советский балет», «Школа», «Костюмерный цех». История рассказана не языком типичного советского учебника, нудящего, что «русский балет представляет выдающееся явление культуры, которое с первых лет своего существования встало на демократические позиции, а отечественные хореографы стремились отразить идейные и гуманистические принципы русского искусства…». Балет познается через яркие метафоры и смелые аллегории, вызывает из глубин сознания образы, крепко впечатавшиеся в память с детства. Это занимательное путешествие с расшифровкой собственных ассоциаций, но отталкивается оно от исторических предметов и фактов.

Дата открытия выставки выбрана не случайно: 350 лет назад, в феврале 1673 года, царю Алексею Михайловичу был представлен «Балет об Орфее и Эвридике», образ которого запечатлен в фантазийном макете, встречающем посетителей. Его картонные фигурки тотчас отзываются плачем «Потерял я Эвридику…» и перекидывают мостик к одному из самых пронзительных и знаковых спектаклей Серебряного века — «Орфею и Эвридике» 1910 года в постановке Мейерхольда, Фокина и Головина. Эпоха императора Александра I Благословенного, которого прославляли в образах Амура или Аполлона, лукаво улыбнется портретом купидонистых незаконнорожденных детей танцовщицы Марии Колосовой и князя Юсупова, поразит страстным взором черноокой Авдотьи Истоминой и обмякнет в нежном поцелуе Амура и Психеи из Гатчины. Любовь Николая I к парадам и маршам развернется во всю ширь в электронных проекциях из «Парада… на Царицыном лугу 6 октября 1831 года» Григория Чернецова, кордебалетных построениях «Восстания в серале» и (неожиданно!) во встрече Одетты, Зигфрида и охотников в «Лебедином озере». «Сильфида» кисти Алексея Максимова (1852), трепещущая радужными крылышками в любовной истоме, призывно поманит к себе, и вот мы уже взмываем на «гигантских шагах» в пространстве макета «Светлого ручья», попутно замечая, что колхозный сад с качающимися на качелях доярками отнюдь не лишен меланхолической идиллии, царящей в волшебном лесу в «Сильфиде».

Здесь мысленно перебираешь свое прошлое — целую витрину фарфоровых фигурок балерин, массово штамповавшихся на Ленинградском фарфоровом заводе; бесцельно тыкнешься в кассу, на которой висит табличка «Все билеты проданы», и ностальгически посидишь в кресле у торшера перед включенным на «Лебедином озере» телевизором.

Можно самому встать в первую позицию и поучаствовать в мастер-классе Леонида Сарафанова. Получить шок в разделе «Анатомия балета», где с помощью самых современных технологий «раскладывается» механика сложнейших поддержек (в безупречном исполнении современного короля дуэтного танца Марата Шемиунова), узнав, что каждая поддержка стоит танцовщику около 700 калорий. Насладиться безмятежностью белого «Костюмного цеха» с невероятным парадом костюмов и вечерних платьев по мотивам балетов.

Здесь фигурки из папье-маше наглядно воспроизводят двухвековые изменения в эстетическом идеале балерины: от низкорослых ладных танцовщиц с утянутой корсетом талией и покатыми плечами эпохи романтизма к современным космическим пропорциям длинноногих вытянутых «пришелиц». А вышитые тапочки Чайковского из дома-музея в Клину укажут прямую дорогу к гигантскому экрану, на котором разом крутятся десять вариантов «Танца маленьких лебедей»: каждый может настроить для себя свой персональный лебединый рай.