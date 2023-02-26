Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 февраля

18:37. За сегодняшний день ВСУ вновь несколько раз обстреляли территорию Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.

«Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах»,— сообщил губернатор

Из-за обстрелов была прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Губернатор заверил, что «аварийные бригады приступают к срочному ремонту».

14:18. В первой половине дня воскресенья жители Новооскольского городского округа Белгородской области могли слышать «громкие звуки». Они были связаны «с плановой работой Вооруженных сил Российской Федерации», сообщил глава округа Андрей Гриднев.

13:45. В городе Шебекино Белгородской области, наиболее часто попадающем под обстрелы ВСУ в последние недели, перенесут центральную ярмарку для безопасности предпринимателей и покупателей. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов во время встречи с торговцами, продолжающими работать на ярмарке, «несмотря на периодические обстрелы».

Закрывшиеся точки власти укрыли мешками с песком, а оставшиеся открытыми торговые павильоны временно перевезут на другую площадку. Там будут организованы «дополнительные места укрытий, чтобы каждый посетитель заранее понимал, где возможно укрыться в случае опасности», сообщил господин Жданов.

Последний раз обстрел Шебекина с последствиями на земле произошел 22 февраля. Загорелся торговый центр рядом с ярмаркой, трое мирных жителей были ранены.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 февраля