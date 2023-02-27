Газ останется на плаву

Южнокорейская верфь Daewoo Shipping & Marine Engineering (DSME) завершила строительство плавучего хранилища для перегрузочного комплекса НОВАТЭКа в Мурманске. Судно Saam FSU вышло из корейского порта 22 февраля, путь в Мурманск может занять несколько месяцев. Аналогичное хранилище для Камчатки Koryak FSU, по данным “Ъ”, будет готово во втором квартале. Использование плавучих хранилищ позволит НОВАТЭКу оптимизировать логистику и вывозить весь СПГ со своих арктических проектов даже в случае задержки с получением новых СПГ-танкеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lappino / ShipSpotting Фото: lappino / ShipSpotting

Плавучее хранилище НОВАТЭКа Saam FSU (floating storage unit), построенное на верфи DSME, 22 февраля вышло из южнокорейского порта Окпо, следует из данных Kpler. Судно, вероятно, пойдет через Суэцкий канал в Мурманск, где станет ключевой частью перегрузочного СПГ-комплекса. Хранилище идет в Мурманск в сопровождении буксиров с низкой скоростью, путь может занять несколько месяцев.

НОВАТЭК намерен запустить перевалочные терминалы в Мурманске и на Камчатке в 2023 году. Они нужны для того, чтобы перегружать СПГ c проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» из танкеров ледового класса Arc7, способных проходить Севморпуть, на обычные конвенциональные суда, стоимость фрахта которых ниже. Второе плавучее хранилище для Камчатки Koryak FSU, по словам собеседников “Ъ”, будет готово во втором квартале 2023 года. В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

Сейчас НОВАТЭК осуществляет перевалку СПГ в бельгийском Зебрюгге. После запуска перевалки в Мурманске компания перестанет зависеть от европейских портов. Как сообщал глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в начале февраля, компания также намерена продавать СПГ непосредственно в перевалочных пунктах на условиях FOB (free-on-board). «Мы надеемся на то, что наличие постоянно действительного объема СПГ в этих точках будет приводить к стабилизации цен на рынке: и фьючерсы, и спекулятивное хеджирование на СПГ-рынке надеемся, что стабилизируются»,— сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Запуск перевалки в Мурманске позволит НОВАТЭКу начать вывозить продукцию с достраивающейся первой линии завода «Арктик СПГ-2». Она, скорее всего, заработает раньше, чем будут готовы строящиеся на судоверфи «Звезда» танкеры ледового класса Arc7. Перспективы и скорость постройки новых СПГ-танкеров для российских проектов сейчас омрачены западными санкциями на судовое оборудование.

Как отмечает независимый эксперт Александр Собко, в случае использования перегрузочного терминала в Мурманской области транспортное плечо для газовозов ледового класса в западном направлении сокращается почти в 2,5 раза по сравнению с перегрузкой на терминалах Западной Европы. Эта оптимизация позволит высвободить большее число судов ледового класса для экспорта по Севморпути на восток, что актуально в летний навигационный период.

Строящиеся морские перегрузочные комплексы призваны обеспечить оптимизацию схем транспортировки, в первую очередь для «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», а в дальнейшем при их расширении будут использоваться для обслуживания новых грузопотоков, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. НОВАТЭК, как основной акционер и проектов по производству СПГ, и обеспечивающего перевалку ООО «Арктическая перевалка», в состоянии выстроить единую систему управления судоходством, включая и использование флотов различных проектов, добавляет он.

Однако в любом случае, исходя из прогнозов НОВАТЭКа, в 2027 году производство СПГ на Ямале и Гыдане выйдет на уровень 44,2 млн тонн и превысит пропускную способность морских перегрузочных комплексов, что потребует их расширения. По оценке господина Григорьева, строительство дополнительных мощностей FSU может занять три года от момента размещения заказа.

Татьяна Дятел