Nokia проведет первый за 60 лет ребрендинг

Основанный в 1865 году финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о решении обновить свой бренд впервые за 60 лет. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, знаковый синий цвет старого логотипа заменен на другой диапазон цветов. Решение об обновлении связано с изменением стратегии компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Была ассоциация со смартфонами, а в настоящее время мы являемся компанией бизнес-технологий»,— заявил в интервью агентству Reuters исполнительный директор Пекка Лундмарк.

Стратегия компании, которую проводит господин Лундмарк, состоит из трех этапов: перезагрузка, ускорение и масштабирование. Теперь, когда этап перезагрузки завершен, глава Nokia объявил о начале второго этапа.

«Сигнал очень четкий. Мы хотим сотрудничества там, где возможно глобальное лидерство»,— отметил Пекка Лундмарк.

Хотя Nokia по-прежнему нацелена на развитие своего бизнеса поставщика услуг, где она продает оборудование телекоммуникационным компаниям, ее основное внимание сейчас сосредоточено на продаже оборудования другим предприятиям.

Nokia пообещала покинуть российский рынок к концу 2022 года, импорт телеком-оборудования должен полностью остановиться в 2023 году.

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Мария Федотова