В зону военной операции отправлены доработанные АК-12

Концерн «Калашников» доработал автомат АК-12 с учетом замечаний при его использовании в зоне военной операции. Специалисты убрали режим отсечки по два выстрела, так как он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию, другие изменения связаны с удобством и упрощением эксплуатации оружия. Первая партия доработанной модели отравлена военным.

Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев сообщил ТАСС, что их концерн с начала военной операции активно взаимодействует с Минобороны и подразделениями, которым были поставлены автоматы. «На основании данной обратной связи формируется, собственно, пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации данного вида вооружений»,— сказал господин Уржумцев. Он отметил, что первая партия доработанных АК-12 отправлена в зону военной операции для получения «уточненной обратной связи».

Журнал «Калашников» в конце января представил фотографии доработанной по результатам применения в зоне военной операции модели АК-12. Автомат был разработан в 2012 году, его модернизировали в 2016-м и 2020 годах. С началом военной операции модернизированные АК-12 образца 2020 года активно поставляются в боевые части для замещения старых моделей АК-74 и АКС-74.

Леонид Уварчев