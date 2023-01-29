Журнал «Калашников» опубликовал снимки доработанного автомата АК-12М1

Журнал «Калашников» представил фотографии доработанной по результатам применения в зоне военной операции модели АК-12. Обновленная версия автомата, АК-12М1, поступит на вооружение в текущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомат АК-12 образца 2023 года

Фото: Михаил Дегтярёв / «Калашников» Автомат АК-12 образца 2023 года

Фото: Михаил Дегтярёв / «Калашников»

Изменения, которые, по данным журнала, были реализованы в АК-12 образца 2023 года:

тормоз-компенсатор с байонетным креплением заменен на щелевой пламегаситель, на который можно установить прибор малошумной стрельбы;

упрочненное цевье, которое меньше подвержено перегреву при интенсивной стрельбе;

новая мушка, о технологических изменениях которой журнал сообщит в большом обзоре;

новый диоптр с возможностью выбора трех установок: прямой выстрел, низкая освещенность и 600 м;

новый предохранительный механизм с двухсторонним флажком, который в положении «предохранитель включен» закрывает врез в крышке ствольной коробки;

новая рукоятка управления огнем, объединенная со спусковой скобой;

треугольный приклад заменен на полностью полимерный Г-образный.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» (владеет концерном «Калашников») Сергей Чемезов сказал в интервью «РИА Новости», что АК-12 существенно доработан по результатам применения в зоне военной операции. По его словам, автомат стал намного удобнее и эргономичнее.

АК-12, разработанный в 2012 году, модернизировали в 2016 и 2020 годах. С началом военной операции модернизированные АК-12 образца 2020 года активно поставляются в боевые части для замещения старых моделей АК-74 и АКС-74. Как писал журнал в октябре 2022 года, АК-12 поступил на вооружение в некоторые части с мобилизованными, в частности в десантные, мотострелковые, артиллеристские и инженерные войска.

Эрдни Кагалтынов