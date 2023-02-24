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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:00. В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб уроженец Грибановского района Воронежской области, молодой стрелок — оператор парашютно-десантного взвода Николай Ефанов. Об этом сообщили в администрации района. Похороны бойца состоятся сегодня.

11:13. По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта из региона направили дополнительное имущество в зону проведения СВО для мобилизованных. Бойцам передали квадрокоптеры, приборы наблюдения, теплые вещи, генераторы, печи, медикаменты и продукты.

10:05. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: выступление Владимира Путина по поводу годовщины ввода войск на Украину сегодня не планируется.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 февраля

В правительстве Курской области подтвердили гибель на Украине еще двоих уроженцев региона…

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