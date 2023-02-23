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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:15. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках поздравления военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества традиционно приказал провести в 21:00 в городах-героях и городах, «где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии», артиллерийские салюты 30 холостыми залпами с использованием фейерверков. В Черноземье штаб армии располагается в Воронеже, но региональные власти ранее отказались от проведения салюта.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 февраля

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