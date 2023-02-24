Главные новости к утру 24 февраля

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Он призвал прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета Холодной войны», а также начать мирные переговоры и прекратить односторонние санкции.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Украины и прекратить обстрелы критически важной инфраструктуры. Документ поддержала 141 страна, 32 воздержались, против выступили 7 — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея.

Минобороны РФ утверждает, что Украина «активизировала подготовку к вторжению» в Приднестровье. Ведомство пообещало, что вооруженные силы России «адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию».

США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд, сообщили в Белом доме. По данным CNN, в него войдут ракеты HIMARS, боеприпасы для артиллерии, дроны и оборудование для борьбы с ними.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восточном направлении складывается сложная ситуация. По его словам, ситуация на южном направлении «достаточно опасная».

С Байконура к Международной космической станции (МКС) запущена ракета с кораблем «Союз МС-23» на замену неисправному «Союзу-22». Стыковка запланирована на 26 февраля. Экипаж впервые пробудет на МКС более года.

Польша высылает военного атташе Белоруссии, он должен покинуть страну в ближайшее время. На этот шаг Варшава пошла из-за решения белорусских властей сократить штат генконсульства Польши в Гродно и отозвать представителя польской погранслужбы.

Обращение Владимира Путина в честь годовщины ввода войск на Украину сегодня не планируется, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.