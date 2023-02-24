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Коммерсантъ FM
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Польша вышлет военного атташе Белоруссии

Белорусский атташе по вопросам обороны должен будет покинуть Польшу, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. Дипломата вышлют из-за решения белорусских властей сократить штат генконсульства Польши и отозвать представителя польской погранслужбы.

Господин Ясина заявил польскому агентству PAP, что военный атташе Белоруссии уедет «в ближайшее время», конкретные сроки он не назвал. Пресс-секретарь польского МИДа добавил, что двое сотрудников генконсульства Польши в Гродно, а также работник погранслужбы уже покинули Белоруссию.

С 10 февраля Польша закрыла на границе с Белоруссией пункт пропуска «Бобровники». 20 февраля Польша закрыла еще один, последний КПП для грузовых автомобилей на польско-белорусской границе. Белоруссия в ответ ограничила въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей. Минск опасается транспортного коллапса на границе двух стран. Кремль тоже допускал возникновение сложностей из-за этого.

Подробности — в материале «Ъ» «На границах фуры ходят хмуро».

Лаура Кеффер

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