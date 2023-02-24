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Коммерсантъ FM
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Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении очень сложной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восточном направлении боевых действий складывается сложная ситуация. По его словам, ситуация на южном направлении «достаточно опасная».

«Восток — очень сложно, обидно. Но мы делаем все, чтобы выстоять. Юг — в некоторых районах ситуация достаточно опасная, но у наших бойцов есть средства, чтобы дать отпор оккупанту. Одесса и акватория Черного моря находятся под контролем. Север — все наши воины в этом районе видят каждое намерение врага»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

На прошлой неделе президент Украины заявил, что российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений». О каких направлениях идет речь, он не пояснил. Он также сказал, что Киев не будет сражаться за Бахмут (Артемовск) любой ценой. Пентагон обещал помочь Украине провести успешное контрнаступление весной.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер

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