В Белгородской области упал российский военный самолет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе упал самолет Минобороны. Информации о пострадавших пока нет. По информации ТАСС, пилот успел катапультироваться.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Военкор издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок пишет, что по предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25.

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