Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 февраля

11:07. Госжилинспекция Воронежской области и региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора по просьбам солдат передали в зону спецоперации в Луганскую народную республику несколько раций и коробку с аккумуляторами.

10:03. Белгородские власти также опровергли информацию от радиостанции об угрозе атаке.

МЧС сообщило, что серверы ряда коммерческих радиостанций атаковали хакеры.

9:03. Правительство Воронежской области опровергло сообщение радиостанции Relax FM о якобы объявленной «тревоге» и рекомендации «проследовать в укрытие». «Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — заявили в облправительстве.

8:36. Курский главк МЧС 22 февраля с 11:00 до 14:00 в районе деревни Щетинка проводит авиаразведку ледовой обстановки при помощи беспилотника, сообщили в облправительстве. Власти просят соблюдать спокойствие.

8:16. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вопрос «реального» оказания помощи бизнесу, пострадавшему в результате обстрелов со стороны Украины. «Нашел полное понимание, выработали ряд конкретных мер. Очень рад, что министр лично погрузился, и вижу огромное желание помочь нашей области. Рассчитываем, что до конца марта конкретные действия, конкретный механизм с источниками финансирования будут приняты на федеральном уровне. Сразу доведем информацию до всех хозяйствующих субъектов и начнем оказание конкретной помощи», — сообщил глава региона.