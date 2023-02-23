Первый в истории современной РФ запуск миссии на Луну запланирован на 13 июля

Запуск станции «Луна-25» запланирован на 13 июля, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» ТАСС. Запуск был перенесен с 2022 года из-за технических сложностей.

«Луна-25» — первая в истории современной России миссия на Луну. В ее рамках планируется отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Ожидается, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в октябре 2022 года рассказывал, что у России появится возможность осуществить высадку космонавтов на Луну через десять лет. После запуска «Луны-25» запланированы также миссии «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».

Леонид Уварчев