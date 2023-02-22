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Знак конечности

Клиника «Константа» вместе с Русфондом помогли почти 2 тыс. детей с проблемами рук и ног

Основателю ярославской клиники «Константа» Юрию Филимендикову 24 февраля исполняется 50. ООО «Клиника Константа» — наш давний партнер, мы сотрудничаем 17 лет. Все началось с метода Понсети — самого передового на сегодня способа исправления врожденной косолапости. Потом добавились другие ортопедические операции и лечение так называемого акушерского паралича, когда из-за осложнений при родах одна ручка у ребенка почти не работает. Но у создателя «Константы» есть и другие важные проекты.

У Юрия Филимендикова была быстрая карьера. Через год после ординатуры он уже заведовал травмпунктом при Клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева в Ярославле. Еще через пару лет стал замом главного врача той же больницы. И одновременно делал собственные проекты.

— В принципе я не собирался переходить от лечения к организации медицины,— говорит Филимендиков.— Много оперировал, защитил в 2000 году диссертацию на хирургическую тему. Но я активный человек. «Константа» ведь не первый мой бизнес. Началось с ветеринарии. Мы организовали ветеринарную клинику в бывшем бомбоубежище на территории больницы. Клиника и сейчас существует, но я ею уже не занимаюсь.

Затем Филимендиков с друзьями создали человеческую поликлинику. «Это не очень мое, я мечтал о хирургической клинике» — так доктор объясняет свою дальнейшую эволюцию.

«Константа» появилась в середине 2000-х годов, для нее арендовали первый этаж все той же Соловьевской больницы. Начинали с того, чего у арендодателя не было,— с варикозов.

Сотрудничество с Русфондом родилось из лечения косолапости. Хирург Максим Вавилов привез в Россию метод Понсети — мы много о нем писали. Он лечил детей в «Константе» и, вместе с Филимендиковым, знакомил с методом коллег. Сейчас Русфонд вместе с «Константой» организуют такое лечение уже в десятке регионов. Есть и клиники, которые освоили метод самостоятельно.

«Константа» работает с самыми разными аномалиями конечностей: укорочением, ложными суставами, сращением пальцев. Но акушерский паралич — особая история, неврологическая. Иногда при тяжелых родах у ребенка повреждается плечевое нервное сплетение. Там есть нервы, которые идут к руке. Чтобы их восстановить, нужна целая серия сложных операций, на которые Русфонд тоже собирает средства. Начало этому направлению положил микрохирург Михаил Новиков.

Пару лет назад Филимендиков занялся новым важным проектом: открыл центр инклюзивного спорта «Полет». Это не просто спортивный центр для детей с ограниченными возможностями. Это восстановление через спорт.

— Идея в том, чтобы убрать медицинский аспект. Дети не лечатся, а играют и тренируются,— объясняет Филимендиков.— Реабилитация через игру гораздо эффективнее: дети на фоне эмоций лучше двигаются.

Влияние игр на реабилитацию — научно доказанный факт. Особенно когда это постоянные занятия, а не разовая акция. Есть целые исследования, какой спорт с какими нарушениями лучше сочетается, как переделывать правила для детей-инвалидов — например, в футболе на костылях касание мяча костылем приравнивается к игре рукой.

Пока главный успех ярославской спортивной инклюзии — создание местной команды по следж-хоккею. Так называется хоккей на санках для людей с проблемами нижних конечностей. Ребята активно тренируются и готовятся к играм с командами из других регионов, говорит Филимендиков.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда

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