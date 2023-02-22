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Коммерсантъ FM
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23,2 процента составил рост объема средств юрлиц в банковской системе РФ в январе 2023 года к показателю января 2022 года, сообщил Банк России. Это на 3,3 процентного пункта (п. п.) выше, чем в декабре 2022 года, и на 4,7 п. п. выше, чем год назад. В ЦБ прирост показателя на 1,8 трлн руб. за январь называют существенным, «что в значительной степени связано с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также с ростом средств нефтегазовых компаний». На заметный приток бюджетных денег компаниям в конце 2022 года указывает и статистика ВВП (см. “Ъ” от 21 февраля). В банках росли главным образом рублевые остатки, валютные почти не изменились.

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