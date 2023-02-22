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Коммерсантъ FM
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Услуги стимулируют деловую активность в ЕС

Мониторинг мировой экономики

Деловая активность в странах зоны евро продолжает расти: по оценкам S&P Global, в феврале индекс PMI (опережающий показатель динамики ВВП, средневзвешенное значение индексов в сферах обработки и услуг) достиг девятимесячного максимума 52,3 пункта после 50,3 месяцем ранее. Напомним, значение индикатора выше 50 пунктов означает рост активности, ниже — спад. Позитивная динамика во многом обусловлена состоянием сферы услуг: ее индекс, вышедший после семи месяцев замедления в положительную зону в январе (50,8 пункта), в феврале вырос до 53 пунктов — как отмечают в S&P, за счет расширения активности в сфере финансовых услуг и оживления туризма.

В промышленности PMI также вышел в плюс — 50,4 пункта (девятимесячный максимум) после 48,9 пункта в январе. В частности, возобновление роста выпуска в обрабатывающей промышленности связано с наметившейся нормализацией цепочек поставок и сокращением средних сроков их осуществления (впервые с января 2020 года). Индекс же активности в производственном секторе еврозоны в феврале, вопреки ожиданиям аналитиков, хотя и незначительно, но снизился — до 48,5 пункта с 48,8 месяцем ранее. При этом субиндекс промышленного выпуска вырос на фоне первого с мая увеличения числа новых заказов.

В крупных экономиках Европы — Германии и Франции — увеличение композитных индексов фиксируется впервые с июля и октября 2022 года соответственно. PMI во Франции в феврале вырос до 51,6 пункта (49,1 в январе), при этом снижение активности в промышленности отчасти компенсировал рост в секторе услуг. В Германии значение индикатора повысилось до 51,1 пункта (49,9 месяцем ранее), но заметный рост наблюдался также только в услугах, а индекс в обработке (46,5 пункта) оказался минимальным за три месяца.

Судя по динамике PMI, рост ВВП зоны евро в первом квартале составит чуть менее 0,3%, отмечают в S&P Global. Хотя инфляционное давление в феврале продолжало снижаться, результаты опроса менеджеров по закупкам свидетельствуют о сохраняющейся тенденции к росту цен в секторе услуг, отчасти связанное с ускоряющимся ростом зарплат в зоне евро. Такая динамика будет беспокоить ЕЦБ и в перспективе может привести к дальнейшему ужесточению его политики, полагают эксперты агентства.

Кристина Боровикова

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