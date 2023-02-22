Вклады измельчали

У российских банков в 2022 году вырос объем средств физлиц на счетах и во вкладах, а вот средняя сумма осталась на уровне предшествующего года, не дотянув до отметки 300 тыс. руб. В прошлом турбулентном году менялась структура банковских вкладчиков — зачастую уходили состоятельные клиенты, а их место занимали менее обеспеченные лица. При этом в конце года наметился символический рост доли валютных вкладов. Однако эксперты не склонны ждать значительного увеличения их доли, хотя интерес к валютным сбережениям у граждан остается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно опубликованному во вторник, 21 февраля, Агентством по страхованию вкладов (АСВ) обзору рынка вкладов, общая сумма подлежащих страхованию вкладов и средств на расчетных счетах населения (за исключением счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2023 года составила 36,56 трлн руб. Это 75,1% от общей суммы средств физлиц в банках. За год объем застрахованных вкладов вырос на 6,8%. Количество граждан, чьи вклады в банках подлежат страхованию (имеющих счета одновременно в нескольких банках; учитывается соответствующее число раз), составило 250 млн физлиц.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2023 года средний размер размещенных в одном банке денежных средств вкладчика (без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тыс. руб.) составил для физлиц 275 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом размер среднего вклада граждан практически не изменился. В 2021 году этот показатель был на уровне 273 тыс. руб. Годом ранее размер средней суммы вклада вырос на 50% — со 183 тыс. руб. на конец 2020 года.

По мнению главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, сохранение среднего чека вклада на уровне 2021 года объяснимо. «На фоне СВО многие состоятельные граждане выводили средства со вкладов и из страны,— поясняет он.— В то же время с началом мобилизации и выплат ее участникам появились новые вкладчики, но с меньшими суммами чеков». Подтверждают эту версию и данные ЦБ, изложенные на прошлой неделе. За 2022 год объем переводов денежных средств граждан в банки-нерезиденты вырос почти в три раза (с 2,27 трлн руб. до 6,63 трлн руб.). В материалах АСВ же указывается на то, что крупнейшие вклады физлиц — на сумму более 10 млн руб.— уменьшились на 0,6% по сумме, при этом выросли на 3,3% по количеству. По состоянию на начало 2023 года на них пришлось 28,5% общей суммы вкладов физических лиц.

Кроме того, исходя из данных АСВ, доля застрахованных валютных вкладов населения в последнем квартале 2022 года перестала падать. На начало 2022 года она составляла 19,9%, по итогам третьего квартала опустилась до 10,5%, а вот в четвертом показала хоть и символический, но рост — до 10,6%. Впрочем, по мнению экспертов, говорить не то что о переломе тренда, но даже о закреплении на текущем уровне преждевременно. «Оснований для роста валютных вкладов в 2023 году не наблюдается. Курс на девалютизацию продолжается. Открытие вкладов в альтернативных валютах может лишь несколько замедлить чистое сокращение общей доли валютных вкладов, но полностью компенсировать закрытие вкладов и счетов в долларах США и евро — вряд ли»,— уверен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Конечно, те, кто раньше делал сбережения по принципу «не только рубли», обратили внимание на юань, говорит основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает, что рост доли валютных вкладов, вероятно, обусловлен их переоценкой на балансах банков на фоне заметного обесценения рубля в четвертом квартале прошлого года (примерно на 27% по отношению к доллару с 1 октября по 31 декабря). Приток же рублевых средств на счета в декабре позволил частично нивелировать данный эффект, указывает он.

Говоря о перспективах, скорее всего, рост продолжится, но за счет валют дружественных стран. В первую очередь за счет юаня и гонконгского доллара, как вариант. Уже сейчас каждый десятый россиянин, делающий сбережения, готов перевести часть накоплений в эту валюту, при этом на доллар делает ставку лишь каждый двадцатый, отмечает господин Тараповский. При этом, по данным ЦБ, доля юаня в структуре валютных накоплений граждан РФ в 2022 году достигла 11%.

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова, Полина Трифонова