Сделки «Русала» вызывали миноритарный интерес

Sual Виктора Вексельберга и партнеров, крупный миноритарий «Русала», хочет получить доступ к документам о потенциально убыточных сделках компании. Речь идет о несостоявшемся проекте строительства алюминиевого завода в США и покупке пакета акций «РусГидро», рыночная стоимость которого сейчас на 9% ниже цены приобретения. Sual уже давно недовольна дивидендной политикой «Русала» и пыталась в 2022 году внести изменения в устав компании, но безуспешно. Выявление проблем со сделками, отмечают юристы, может дать миноритарию новый рычаг давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Sual Partners Виктора Вексельберга и партнеров добивается доступа к информации о крупных сделках «Русала», в котором владеет 25,72% акций, следует из раскрытия алюминиевой компании. Ее совет директоров на основе обращения Sual созвал внеочередное собрание акционеров на 27 марта. Sual просит информацию о сделках по строительству алюминиевого завода в США, а также о покупке акций «РусГидро». «Русал» и Sual не предоставили комментариев.

Первый проект — это СП с Braidy Industries (впоследствии Unity Aluminium), юридически обязывающее соглашение по которому было подписано в июле 2019 года. Доля «Русала» должна была составить 40%, а инвестиции — $200 млн. Проект предусматривал выпуск 500 тыс. тонн горячего и 300 тыс. тонн холодного алюминиевого проката для автопрома, транспортной и упаковочной индустрии. Предполагалось, что «Русал» будет поставлять на завод в США 200 тыс. тонн алюминия в год в течение десяти лет.

Однако проект так и не был реализован: в феврале 2020 года в Braidy Industries начался корпоративный конфликт, в результате которого гендиректор Крейг Бушар покинул свой пост. Он заявлял Bloomberg, что конфликт с советом директоров связан с разногласиями по вопросу об источниках финансирования проекта. «Русал» успел вложить в СП $65 млн, которые могут быть конвертированы в долговые обязательства американской компании. Sual запрашивает и договор с Unity Aluminium о продаже доли в СП — об этом ранее не сообщалось.

Также Sual хочет узнать о сделке по приобретению акций «РусГидро».

«Русал» купил в середине 2021 года 4,35% акций энергокомпании у «ВСМПО-Ависмы». Затем доля выросла до 9%. В отчетности алюминиевой компании говорится, что ценные бумаги приобретались множественными сделками с июля 2020 года по июнь 2022 года в общей сложности за $454 млн (33,9 млрд руб. по текущему курсу). Исходя из текущих котировок компании, пакет оценивается в 31,9 млрд руб.

Более того, в сентябре 2022 года член правления «РусГидро» Роман Бердников говорил о возможности сокращения дивидендных выплат, которые согласно дивидендной политике должны составлять 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, но не ниже среднего значения за последние три года. «Не то чтобы мы хотим меньше платить. Мы хотим эти деньги направлять на дефицит, который возникает в силу объективных причин»,— заявлял он. За 2021 год компания «РусГидро» заплатила 23 млрд руб. дивидендов.

Собрание акционеров «Русала» 27 марта также рассмотрит вопрос изменения устава «с целью применения к компании положений закона "Об акционерных обществах"».

В прошлом году Sual уже предлагала исключить из устава положения о неприменении к «Русалу» как международной компании—публичному акционерному обществу (МКПАО) норм закона «Об акционерных обществах», так как это существенно ущемляет права миноритарных акционеров. Но большинством голосов предложения были отклонены.

«Русал» получил статус МКПАО после редомициляции в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого компания была зарегистрирована на острове Джерси. В октябре 2021 года Sual обвинила «Русал» в двойных стандартах, заявив, что компания встает на защиту миноритарных акционеров ГМК «Норильский никель», где владеет 26,25%, и при этом полностью игнорирует интересы собственных миноритариев — в частности, не платила дивиденды с 2017 года. По итогам первого полугодия 2022 года «Русал» все же решил выплатить дивиденды в размере $0,02 на акцию.

Если акционер сможет аргументированно обосновать, что сделка совершена в ущерб компании, содержала крайне невыгодные условия, он вправе требовать признания ее недействительной, говорит партнер VEGAS LEX Максим Григорьев,— доказав, что контрагент по сделке знал или должен был знать о явном ущербе. Также, отмечает юрист, акционер может требовать возмещения убытков с членов органа управления, одобривших сделку.

Евгений Зайнуллин