Безопасность высшего ранга

Мировые СМИ обсуждают, как был организован визит Джо Байдена в Киев. Агентство Associated Press называет эту поездку президента США одной из самых сложных за последнее время с точки зрения обеспечения безопасности. В администрации американского лидера заявили, что план начали разрабатывать несколько месяцев назад и даже предупредили Москву. Но как именно охраняли Байдена? И как защищают других первых лиц в странах, где идут военные действия? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

О потенциальном визите Джо Байдена на Украину СМИ писали еще несколько месяцев назад, однако администрация Белого дома все опровергала. План, впрочем, разрабатывался, знал о нем ограниченный круг лиц, а одобрили стратегию только вечером 17 февраля. 20 февраля Байден уже вылетел в Польшу, а оттуда на поезде отправился в украинскую столицу, где пробыл пять часов, которые зарубежные СМИ назвали одними из самых сложных в истории для американских спецслужб.

Но это преувеличение, уверен президент Национальной ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарев, который служил в КГБ и обеспечивал безопасность Михаила Горбачева: «Для поездки американского президента даже по стране у них задействовано порядка 200 сотрудников секретной службы. Я не вижу, что у них в принципе могут быть проблемы, если там столько народа. Поезд? Нет проблем. Через каждые 1,5 км должны стоять по обе стороны бойцы. Передовая подготовка таких вещей занимает десять дней, потом за трое суток прибывают основные силы, и потом уже вся эта компания в день Х летит в пункт назначения».

В этот раз американская делегация была малочисленной, пишут западные СМИ. На борту — сам Джо Байден, лишь несколько его советников, медики и минимум охраны. Журналистов всего двое, им запретили брать с собой записывающие устройства.

Перед визитом за Киевом из воздушного пространства Польши начали следить два самолета-разведчика. Не обошли вниманием в Белом доме и Москву, но предупредили Кремль о поездке якобы всего за несколько часов. Однако депутат Госдумы и бывший сотрудник Службы безопасности президента Андрей Луговой считает, что консультации России и США начались гораздо раньше:

«По вопросам безопасности между Соединенными Штатами и Россией существует специальный канал связи, который действует в режиме онлайн. Дежурный находится и с той, и с другой стороны. Так что Москва и Вашингтон связались гораздо раньше, в тот момент, когда Америка начала планировать визит. На подготовку где-то недели за две выезжает десант. Конечно, о визите предупреждали, потому что появление передовых групп невозможно было скрыть бы».

Если Москву и предупредили заранее, то многих людей из охраны Байдена нет. Собеседники “Ъ FM” называют это нормальной практикой, например, о визите Владимира Путина в Сирию два года назад некоторые военные узнали в последний момент. Хотя план поездки был разработан тщательно: над центром столицы страны Дамаска был развернут разведывательный аэростат, в небе работали беспилотники, на улицах — средства радиоэлектронной борьбы.

Произошло ли то же самое в Киеве, неизвестно. Такие меры не всегда нужны, отметил директор второго департамента стран Азии МИДа Замир Кабулов, который работал послом России в Афганистане и помнит, как туда приезжал Сергей Лавров: «Когда в страну прилетал Сергей Викторович, мы это анонсировали. Про воздушную поддержку врать не буду, ее не было.

И вообще в таких кризисных странах, чем меньше суеты, тем меньше риска.

Посольства имеют достаточно внушительную охрану, в частности, это и пограничники, и спецназовцы из "Заслона" СВР. Но это всегда определенный риск».

А за риск приходится платить. Например, охрана президента США во время гораздо более безопасных поездок из Вашингтона домой в Делавэр на выходные стоит около $3 млн. Визит в Киев, как отмечают эксперты, мог обойтись в десятки раз дороже.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".