Еще парочку

В начале масленичной недели «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о местах, куда стоит отправиться за самыми необычными вариациями традиционного русского блюда.

Rocky2

В ресторане на Большой Дмитровке отмечают Масленицу специальным блинным меню. Так, шеф Алексей Волков предлагает пшеничные блины с красной икрой и взбитой сметаной, блины с уткой конфи, грибами и муссом из пармезана. Есть и десертные варианты: блины-сюзетт, которые карамелизируют в пряном апельсиновом сиропе, а подают с шариком ванильного мороженого, а также блинный торт по мотивам тирамису — большая стопка тонких блинов, обжаренных на карамельном масле, с кремом на основе маскарпоне и кофе с миндальным ароматом итальянского ликера амаретто.

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Peach

В течение масленичной недели бренд-шеф ресторана Кирилл Бергер знакомит всех желающих со следующими видами блинов: с тремя видами икры и сливочным кремом, с мясом, фуа-гра и сметаной, с грибами и сырной эспумой, с лососем и гуакамоле. На десерт тут подают блинный торт с матча и «Креп Сюзетт» с яблоками, апельсиновым соусом и домашним пломбиром.

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The Greeks

В ресторане празднуют Апокриес — или Масленицу по-гречески. Шеф Никита Брехов соединяет греческие и русские традиции: большая порция мяса, которую каждый грек обязательно должен съесть в праздник Цикнопемти, на который приходится кульминация Апокриеса, — это мусака с фаршем из говядины и баранины и маринованными баклажанами, завернутая в тонкий блинчик. Тех, кто е решил отказаться от мяса, кормят блинами с шампиньонами с соусом из феты и хрустящими грибными чипсами. Есть и креп-сюзет на греческий манер от Алены Офицеровой — это тонкие блинчики в соусе с красными апельсинами, кремом из феты и карамелизированными оливками. Блинами здесь кормят с 10.00 до 14.00 — как бы намекая на их далеко не диетический характер.

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Магадан

Неделя в ресторане началась с Масленицы, которая проводится вместе с Natura Siberica. С 20 по 26 февраля в четырех московских ресторанах сети «Магадан» можно заказать блины с черной икрой из специального меню и получить в подарок дневной крем на основе черной икры и платины и скидку 30% на коллекцию Royal Caviar, которая появится в продаже с 20 марта. Подавать эти «лимитированные» блины будут не только всю масленичную неделю, но и далее, вплоть до 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Магадан». Блины с черной икрой

Ресторан «Магадан». Блины с черной икрой



Ирина Кириенко