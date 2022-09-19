Машины не вывозят гарантии

В правительстве обсуждают предложение автобизнеса ввести мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей. Закон требует от производителей машин проводить ремонт по гарантии в течение 45 дней, но на практике это часто невозможно из-за дефицита комплектующих, вызванного санкциями и сбоями логистики. Автоконцерны и дилеры опасаются банкротств из-за гигантских неустоек, которые порой превышают стоимость самой машины. Но Роспотребнадзор считает введение моратория неприемлемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики в начале сентября направило в Минпромторг и Роспотребнадзор предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ввести девятимесячный мораторий на применение отдельных положений закона «О защите прав потребителей» (документ есть у “Ъ”). АЕБ в своем письме ссылалась на риски потерь и банкротств автоконцернов в РФ из-за судебных исков, связанных с несоблюдением сроков гарантийного ремонта.

В обращении говорится: если в автомобиле обнаруживается недостаток, который не устранили за 45 дней, потребитель по закону имеет право расторгнуть договор купли-продажи, заменить товар или уменьшить цену. При этом за каждый день просрочки ремонта начисляется пеня в 1% от стоимости товара, или 365% годовых. В АЕБ отмечают, что в случае годовой задержки ремонта автомобиля стоимостью 3,5 млн руб. неустойка составит 6,4 млн руб., а с учетом штрафа — 10,5 млн руб.

Аналогичные затраты производители, согласно закону, могут понести в случае, если автомобиль находился в ремонте более 30 дней в каждом гарантийном году из-за устранения различных недостатков. Ситуация может привести к банкротству производителей и дилеров, и тогда потребители «просто не смогут восстановить свои права», считают в АЕБ.

Стоимость автомобилей «сопоставима со стоимостью квартир в новостройках», подчеркивают в АЕБ, напоминая, что правительство ввело мораторий на взыскание неустойки с застройщиков на срыв сроков сдачи объектов. При этом у застройщиков пеня значительно меньше — 0,03% от ставки рефинансирования ЦБ в день (сейчас — 0,225%).

В АЕБ не стали комментировать предложения, в Минэкономики “Ъ” не ответили. В Минпромторге подтвердили получение письма, сообщив, что оно на стадии рассмотрения. Там подчеркнули, что Роспотребнадзор ответствен за реализацию политики в области защиты прав потребителей.

В Роспотребнадзоре “Ъ” сообщили, что им известно о предложениях АЕБ, но назвали их неприемлемыми. Там полагают, что реализация предложений неминуемо приведет к недобросовестному использованию «моратория на ответственность», массовому отказу от ремонтов транспортных средств, снижению качества клиентского сервиса и непрогнозируемому затягиванию сроков ремонта. В Роспотребнадзоре считают, что «в рамках действующего законодательства имеется достаточно правовых инструментов для урегулирования ситуаций, связанных с невозможностью исполнения автоконцернами своих обязательств перед клиентами при наступлении определенных событий, на которые ни одна из сторон не может повлиять».

Угроза штрафов не решает саму проблему, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев: «Критический рост таких случаев может привести к банкротству дилера или автопроизводителя, что точно не в интересах потребителей». В каких-то случаях доставить запчасти в сроки, предусмотренные законом, просто не представляется возможным, заключает он.

Есть позиции, которые невозможно привезти неофициально, так как продавцы отказываются иметь дело с автомобилями для РФ, боясь попасть под санкции, говорит директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. «Если запчасть есть в РФ, срок ремонта не более недели. В случае отсутствия — минимальный срок от месяца, все очень индивидуально»,— поясняет он.

Наиболее заметен дефицит сложных элементов (например, электронные блоки), деталей для кузовного ремонта, отмечает заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев: «Ожидание некоторых позиций может занимать один—три месяца». «Но диалог с брендами идет, вопрос только в сроках. Многие бренды идут навстречу в тех случаях, когда дилеры находят необходимые детали сами и пытаются привезти их альтернативными путями»,—подчеркивает он.

Предложение АЕБ обоснованно, говорит старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Василий Хохлов. «Суды зачастую формально подходят к рассмотрению подобных споров, не принимая во внимание обстоятельства, повлиявшие на нарушение прав потребителя,— поясняет он.— Есть и отдельная категория истцов, злоупотребляющая правом в целях обогащения».

Однако управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин отмечает, что немногие знают о положениях закона, позволяющих в течение десяти лет требовать исправления существенных недостатков или заявить требования вплоть до обмена автомобиля на новый. «Если бы продавцы изначально корректно выполняли свои обязательства без ухищрений, то и никакие неустойки бы не возникали и не на что было бы объявлять мораторий,— считает он, называя неуместным действие моратория и в отношении застройщиков.— Санкции ударили по поставкам, но не мы их объявляли. Компании, не справляющиеся с нынешними рыночными условиями и требованиями российского законодательства, должны уступить место тем, кто справляется».

Но дилеры подчеркивают, что речь идет не только об иностранных компаниях. «Импортеры, приостановившие деятельность, продолжают поддержку в вопросах гарантийного возмещения. Но ситуация не может длиться вечно, и можно предположить, что бюджеты на следующий год импортеры не утвердят — тогда дилеры останутся наедине с гарантийными рекламациями»,— добавляет Роман Тимашов. То есть фактически дилерам перестанут компенсировать расходы на гарантийные ремонты. «Дополнительная финансовая нагрузка в виде судебных издержек может уничтожить бизнес,— считает он.— В случае ухода с рынка официальных дилеров можно прогнозировать снижение качества предоставляемых услуг во всей сфере».

Авторитейл хочет сохранить лояльность клиентов, так как сервис и ремонт составляют примерно 40% рентабельности бизнеса, говорит глава сервисного направления Fresh Auto Илья Иванский. По его мнению, корректировка сроков гарантийного ремонта и обслуживания создаст для этого возможности.

Ольга Никитина