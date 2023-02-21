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Коммерсантъ FM
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Страны ближнего маркетплейсья

Из Киргизии и Белоруссии в РФ повалили товары

Киргизия по итогам прошлого года впервые вошла в пятерку стран, откуда продавцы на российских маркетплейсах завозили товары. В то же время Белоруссия как страна-поставщик заметно опередила Сингапур. Участники рынка говорят, что две эти страны ближнего зарубежья удобны с точки зрения параллельного импорта и логистики, еще более осложнившейся с началом нового кризиса. Благодаря новым каналам поставки крупным интернет-площадкам удалось за год увеличить число селлеров более чем вдвое.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Продавцы, работающие на российских маркетплейсах, в прошлом году заметно увеличили закупки товаров в Киргизии и Белоруссии, следует из анализа финтех-компании «Точка». На долю Киргизии пришлось 11% проданной в e-commerce продукции, что позволило этой стране в 2022 году войти в топ-5 поставщиков для продавцов маркетплейсов. Для сравнения: в 2021 году из республики завозилось 5%, в 2020-м — 2%. Белоруссия несколько лет входит в пятерку крупных поставщиков товаров, реализуемых на маркетплейсах РФ, однако в прошлом году доля этой страны увеличилась до 25% против 13% в 2021 году и 11% в 2020-м.

Опрошенные “Ъ” эксперты не удивлены таким изменением географии поставок, поскольку из-за существующих проблем с логистикой сейчас проще завозить товар с относительно низкой стоимостью из Белоруссии, Киргизии и Казахстана (доля этой страны, по данным «Точки», в 2022 году составила 7%, хотя в прежние годы едва достигала 3%). Источник “Ъ” в одном из маркетплейсов говорит, что через Белоруссию и Киргизию продавцы завозят в основном продукцию в рамках параллельного импорта. Прямые поставки из стран-производителей заметно осложнились не только из-за логистики, но и из-за нежелания напрямую продавать товары селлерам российских маркетплейсов, добавляет собеседник “Ъ”.

Сложившаяся ситуация привела к снижению доли стран, откуда ранее участники e-commerce завозили товары напрямую. Так, по данным «Точки», в 2022 году доля США снизилась до 5% с 8% в 2020 году, Сингапура — до 7% с 10%. Доля большинства стран ЕС, включая Францию, Польшу, Латвию, сейчас не превышает 1%, в то время как ранее ввоз оттуда товаров с последующей продажей на российских маркетплейсах был заметным.

Тем не менее изменение географии поставок не повлияло на рост числа продавцов в сегменте e-commerce: по подсчетам «Точки», в прошлом году их число на «Яндекс.Маркете» увеличилось на 227%, Ozon — на 221% и «СберМегаМаркете» — на 219%, у Wildberries — на 150%. В «Яндекс.Маркете» такую динамику объясняют развитием сети пунктов выдачи заказов. В «СберМегаМаркете» уточняют, что селлеры выходят одновременно на несколько площадок. В Ozon говорят, что рост стал возможным за счет поддержки продавцов маркетплейса с логистикой. В Wildberries заявляют, что в абсолютных показателях темпы роста числа продавцов на площадке, достигших 1 млн, значительно превышают этот показатель на других маркетплейсах.

Но не всем интернет-площадкам удалось значительно нарастить количество продавцов. Так, прирост селлеров на AliExpress в 2022 году был меньше среднего по рынку — на 83% год к году. В компании отказались от комментариев.

У Wildberries рост селлеров мог быть на уровне конкурентов и даже выше. Но маркетплейс практически монополист на рынке маркетплейсов, поэтому, в отличие от других компаний, предлагает продавцам невыгодные условия работы на площадке, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская. Более скромные темпы прироста продавцов у AliExpress могут быть связаны с проблемами доставки товаров из Китая, на чем специализируется эта платформа, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Расширение каналов продаж у продавцов далеко не исчерпано, поэтому партнер Data Insight Федор Вирин ожидает в 2023–2024 годах дальнейшего роста новых селлеров на маркетплейсах, но меньшими темпами, чем в 2022 году. В России осталось большое количество предпринимателей, которые пока не работают с онлайн-площадками, поэтому, по словам Артема Соколова, по итогам этого года еще может быть двукратный рост продавцов.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов

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