В Москве суд отправил блогершу на принудительное лечение после обнаженной фотосессии у храма

Блогершу Полину Моругину (Полина Фейс), против которой было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, Головинский суд Москвы отправил на принудительное лечение. В карточке на сайте суда по итогам заседания 20 февраля говорится: «Принудительные меры к невменяемым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Моругина (Полина Фэйс)

Фото: Страница в социальной сети Полины Моругиной Полина Моругина (Полина Фэйс)

Фото: Страница в социальной сети Полины Моругиной

«Суд постановил: от уголовной ответственности Моругину освободить. Назначить ей принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа»,— зачитала свое решение судья Кристина Кострюкова (цитата по ТАСС). Контроль за ее состоянием возложен на психоневродиспансер по месту жительства.

Дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ было возбуждено из-за фотографии, которую блогерша разместила в соцсетях. На фото она стоит в обнаженном виде у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. Фото было размещено в декабре 2021 года. В суд дело поступило 9 января 2023 года.

В материалах дела, оглашенных ранее в суде, говорилось, что Полина Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими.

По мнению прокурора, она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, так как опасна для общества и самой себя. Сама Полина Моругина заявила, что не возражает против принудительного лечения, ее мать сочла эту меру необходимой, передает ТАСС.

Мария Федотова