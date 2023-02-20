Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве суд отправил блогершу на принудительное лечение после обнаженной фотосессии у храма

Блогершу Полину Моругину (Полина Фейс), против которой было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, Головинский суд Москвы отправил на принудительное лечение. В карточке на сайте суда по итогам заседания 20 февраля говорится: «Принудительные меры к невменяемым».

Полина Моругина (Полина Фэйс)

Полина Моругина (Полина Фэйс)

Фото: Страница в социальной сети Полины Моругиной

Полина Моругина (Полина Фэйс)

Фото: Страница в социальной сети Полины Моругиной

«Суд постановил: от уголовной ответственности Моругину освободить. Назначить ей принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа»,— зачитала свое решение судья Кристина Кострюкова (цитата по ТАСС). Контроль за ее состоянием возложен на психоневродиспансер по месту жительства.

Дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ было возбуждено из-за фотографии, которую блогерша разместила в соцсетях. На фото она стоит в обнаженном виде у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. Фото было размещено в декабре 2021 года. В суд дело поступило 9 января 2023 года.

В материалах дела, оглашенных ранее в суде, говорилось, что Полина Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими.

По мнению прокурора, она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, так как опасна для общества и самой себя. Сама Полина Моругина заявила, что не возражает против принудительного лечения, ее мать сочла эту меру необходимой, передает ТАСС.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...