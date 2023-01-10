В Москве на блогершу Полину Фейс завели дело об оскорблении чувств верующих

В отношении блогерши Полины Моругиной (Полины Фейс) возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Уголовное дело поступило в Головинский суд Москвы. Карточка дела размещена на сайте суда. Дата заседания неизвестна.

Основанием стала фотография, которую она разместила в соцсетях в обнаженном виде у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве в декабре 2021 года.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По этой статье блогерше грозят штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы или лишение свободы на срок до года.

Вскоре после публикации фотографии были удалены из соцсетей. В прошлом году на госпожу Моругину составили административный протокол из-за снимка, на котором блогерша в одних босоножках стоит на фоне храма. Протокол вернули в полицию для устранения ряда ошибок. Тогда же против Полины Фейс начали проверку по ст. 148 УК РФ.

Мария Федотова