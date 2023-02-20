WSJ: венчурные фонды привлекли минимальную сумму за 9 лет

В четвертом квартале прошлого года венчурные фонды привлекли $20,6 млрд — на 65% меньше, чем годом ранее, и минимум с 2013 года. По сравнению с третьим кварталом 2022-го сумма снизилась более чем вдвое. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты аналитической компании Preqin.

В предшествующие годы, когда акции технологических компаний устойчиво росли и регулярно появлялись перспективные стартапы, в венчурные фонды вкладывались самые разные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и семейные офисы, управляющие активами богатых семей.

Теперь сложная макроэкономическая ситуация сказывается и на самих стартапах, и на масштабах вложений в венчурные фонды. Ухудшает картину и резкое снижение количества IPO — по подсчетам аудиторско-консалтинговой компании EY, число первичных размещений в прошлом году упало на 45%, до 1333, а привлеченные в ходе них суммы уменьшились на 61%, до $179,5 млрд.

О том, как сократился российский рынок венчурных инвестиций, читайте в материале «Ъ» «Стартап наполовину пуст».

Яна Рождественская