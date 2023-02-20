Число трудовых мигрантов в Свердловской области за год выросло на 36%

В 2022 году на миграционный учет в Свердловской области поставили 264 тыс. иностранных граждан, что на 35,7% больше показателей 2021 года. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Всего по России в 2022 году общее количество фактов постановки на миграционный учет иностранных работников составило 11,8 млн. Трудовые мигранты регистрировались в Свердловской области в 2,2% случаев.

Более 90% прироста иностранной рабочей силы по стране пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая. Меньше в Россию стали приезжать трудовые мигранты из Армении, Украины, Сербии, Германии, Франции, Италии, США, Чехии, Австрии и Нидерландов.

Напомним, отток мигрантов в страны СНГ из Свердловской области вырос на 70%. С января по ноябрь 2022 года из региона заграницу уехали 16,9 тыс. человек. Из них 14,4 тыс. человек переехали в страны СНГ, что на 10 тыс. человек (или на 69%) больше, чем в предыдущем году.

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Диана Сунагатуллина