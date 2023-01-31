Отток мигрантов в страны СНГ из Свердловской области вырос на 70%

С января по ноябрь 2022 года из Свердловской области заграницу уехали 16,9 тыс. человек, что более чем в три раза выше уровня аналогичного периода 2021 года, следует из данных Свердловскстата. Из них 14,4 тыс. человек переехали в страны СНГ, что на 10 тыс. человек (или на 69%) больше, чем в предыдущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Свердловскую область же переехали 15,9 тыс. иностранцев, что на 1,8 тыс. больше, чем в прошлом году. Из них почти 14,9 тыс. — мигранты из СНГ.

В другие регионы России переехали 73,5 тыс. свердловчан — это на 9 тыс. меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года. Переехали в Свердловскую область в 2022 году 70,8 тыс. россиян. Общий миграционный отток составил 3,6 тыс. человек.

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Диана Сунагатуллина