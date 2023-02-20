Областное заксобрание отменило прямые выборы мэра Новосибирска

Законодательное собрание Новосибирской области приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Сессия регионального парламента проходит 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законопроект носит название «О внесении изменений в ст. 2 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области». По словам его инициаторов, цель документа – повышение эффективности работы органов местного самоуправления. Как сообщал «Ъ-Сибирь», 14 февраля законопроект одобрил профильный комитет заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению

В ходе дискуссии за отмену прямых выборов мэров выступили представители «Единой России» и ЛДПР. Против – КПРФ и «Новых людей». Кроме того, в поддержку законопроекта выступил губернатор Андрей Травников. В итоге за законопроект в первом чтении проголосовало 50 депутатов, 13 человек выступили против, один воздержался, еще один не участвовал в голосовании.

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Валерий Лавский