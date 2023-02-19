Главные новости за выходные 18–19 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Следствие подтвердило, что украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту. По его словам, установлены личности 12 причастных к совершению этого преступления. Восемь из подозреваемых содержатся под стражей.

На смену обильным снегопадам в Краснодарском крае пришли подтопления. В Горячем Ключе затопило два участка автомобильных дорог — на улицах Пономаренко и Речной. В станице Григорьевской Северского района вода в реке Шебш поднялась до опасного уровня. Кроме того, сильный дождь подмыл опору моста в 3-м микрорайоне села Ольгинка, движение по нему ограничено.

Медики скорой помощи пострадали во время ДТП в Новороссийске. Машина с включенными проблесковыми маячками проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отравления газом семьи из четырех человек.

В ночь на 18 февраля в п. Комсомольском Кущевского района загорелся частный дом, жертвами пожара стали двое малолетних детей.

Прокуратура Адыгеи проверяет информацию о массовой гибели птиц на Тщикском водохранилище.

В Сочи начинают восстанавливаться практически уничтоженные самшитовые рощи: здесь стали появляться самосевы самшита. Однако, по словам ученых, полностью восстановить популяцию этих растений не представляется возможным.

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